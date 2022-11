Moritz Bleibtreu schwelgt im Liebesglück – und verrät sein Geheimnis einer funktionierenden Ehe. Am 22. Juli 2022 hat der Schauspieler zu seiner Angebeteten Saskia de Tschaschell in der Maria-Magdalenen Kirche in Reinbek Ja gesagt.

Was der 51-Jährige an seiner Liebsten besonders schätzt, erzählt er im Interview mit Bunte.de. Es sei vor allem die Kraft seiner Partnerin, die er bewundere. „Sie ist eine sehr, sehr starke Frau, die mir sehr viel hilft“, betonte der gebürtige Münchner.

Auch darüber, was ist die Basis einer funktionierenden Beziehung ist, hat der Filmstar klare Vorstellungen. „Man muss halt Bock aufeinander haben. Vielmehr ist es nicht. Ich glaube, man muss sich einfach wollen. Erstmal“, betont Bleibtreu schmunzelnd.

Damit könnte der Schauspieler wohl recht haben.