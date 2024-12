Man sieht Schwarz: Feuersalamander bei “Masked Singer” raus

Von: APA/dpa

Der Feuersalamander verbrennt sich die Finger am Halbfinale: Schauspielerin Jessica Schwarz ist in der ProSieben-Show “The Masked Singer” enttarnt worden. Die 47-Jährige flog am Samstagabend aus der Show, da sie zu wenige Zuschauerstimmen erhielt. Schwarz – einst “Bravo-Girl”, dann TV-Moderatorin und heute Charakterdarstellerin – steckte im Kostüm des Feuersalamanders. Als sie ihre Maske ablegte, war das Hallo im Studio groß – sie blickte in überraschte Gesichter.

Vor allem Moderatorin Palina Rojinski, die im Rateteam sitzt und nichts geahnt hatte, war konsterniert. “Wir kennen uns seit 15 Jahren!”, rief sie. “Wir kennen uns auch wirklich gut!” Dennoch hatte sie Schwarz nicht unter dem Salamander-Kostüm erkannt und auf Schauspielerin Annette Frier getippt.

Finale ohne Feuersalamander

Die Ausgabe der Show am Samstagabend markierte den entscheidenden Schritt der Kandidaten zum Finale der Sendung – es war das Halbfinale. In den vorangegangenen Folgen hatten unter anderem der ehemalige Handball-Profi Pascal Hens als Nashorn und die Kabarettistin Maren Kroymann in der Verkleidung einer Ananas-Figur gehen müssen.

“The Masked Singer” läuft mittlerweile in der elften Staffel. Erneut treten Promis als Sänger auf, verstecken ihre wahre Identität aber hinter großen Kostümen. Nur ihre Stimme und mysteriöse Hinweise lassen erahnen, wer auf der Bühne steht. Im Normalfall werden sie enttarnt, wenn sie zu wenige Stimmen der Zuschauer bekommen – oder am Ende das Finale gewinnen.