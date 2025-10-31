Maria Riesch im Liebesurlaub auf Mallorca

Von: idr

Porreres – Sonne, Palmen und ganz viel Liebe: Maria Riesch gönnt sich mit ihrem Partner Johann Schrempf eine romantische Auszeit auf Mallorca. Auf Instagram teilte die frühere Ski-Olympiasiegerin jetzt die romantischen Einblicke in ihr Liebesglück auf der Baleareninsel – offensichtlich ein Ort mit tiefer Bedeutung für das Paar.

Unter mediterranen Palmen posieren die beiden entspannt auf der Finca Alqueria Blanca in Porreres. Vor ihnen auf dem Tisch: Schinken, Käse, Weißwein und bunte Keramikteller – Urlaubsidylle pur. „Unsere gemeinsame Zeit hier aus dem Juni auffrischen“, schreibt die 40-Jährige in ihrer Story. Offenbar hatten die beiden einen Urlaub dort verbracht, als sie noch frisch verliebt waren.

Liebeskapitän auf der Überholspur

Nach ihrer überraschenden Trennung von Ehemann Marcus Höfl im August 2024, nach 13 Jahren Ehe, fand die dreifache Olympiasiegerin schnell wieder einen neuen Partner. Im Januar 2025 machte sie die Beziehung zu Johann Schrempf offiziell öffentlich.

Doch die beiden verbindet weit mehr als nur die Liebe: Skifahren, Berge, Reisen und gutes Essen gehören zu ihren gemeinsamen Leidenschaften. „Johann ist einfach unkompliziert und sorgt dafür, dass es mir gut geht“, schwärmte Maria kürzlich in einem Interview. „Er kocht unglaublich toll und ist ein wunderbarer Gastgeber.“ Noch dazu kann sie ihn auf seinen Reisen als Manager des Luxuskreuzfahrtschiffs MS Europa 2 begleiten – eine weitere gemeinsame Leidenschaft: das Reisen.

Der Mallorca-Urlaub ist offenbar zu einem besonderen Ort für das Paar geworden. Ob er einmal als Ort einer möglichen Trauung dient und ob die beiden überhaupt in Erwägung ziehen, noch einmal zu heiraten, ist nicht bekannt. Die Kulisse würde es in jedem Fall hergeben.