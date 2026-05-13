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Mr. Lordi stand Rede und Antwort

Maskierte ESC-Helden Lordi feiern Jubiläum in Wien

Mittwoch, 13. Mai 2026 | 17:45 Uhr
Mr. Lordi stand Rede und Antwort
APA/APA/HELMUT FOHRINGER/HELMUT FOHRINGER
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Von: apa

Genau 20 Jahre ist es her, dass eine maskierte Rockband beim Eurovision Song Contest für bis dato ungehörte Töne sorgte: Die finnische Gruppe Lordi sicherte sich beim Bewerb 2006 in Griechenland mit ihrem “Hard Rock Hallelujah” den Sieg und holte die ESC-Trophäe erstmals in ihr Heimatland. Zum Jubiläum stattet die Band Wien einen Besuch ab und sorgte vor ihrem geplanten Auftritt am Rathausplatz Mittwochabend für viel Interesse im Medienzentrum der Stadthalle.

Dort kündigte Bandkopf Mr. Lordi eine besondere Zusammenarbeit an. “Wir haben eine Überraschungsveröffentlichung für euch. Wir haben zwei ESC-Siegertitel neu aufgenommen. Einer davon ist natürlich ‘Hard Rock Hallelujah’ – gespielt von uns, aber nicht gesungen von mir, sondern von Mr. Eurovision persönlich, Johnny Logan.” Die irische ESC-Legende hat den Bewerb immerhin dreimal gewonnen. Einen seiner Siegertitel, “Hold Me Now”, haben die Finnen ebenfalls neu eingespielt. “Als Lordi-Version!”, wie der Sänger betonte.

Dass ihr Sieg vor zwei Dekaden viele härtere Song-Contest-Beiträge seitdem inspiriert hat, fühle sich “verdammt großartig” an, unterstrich Mr. Lordi. “Vor uns gab es kaum Heavy Metal oder Hardrock bei Eurovision. Aber seitdem gab es viele Nummern, was toll ist”, verwies er auf Auftritte von Blind Channel oder den italienischen Siegern Måneskin. Einen Siegertipp für den diesjährigen Bewerb wollte er zwar nicht abgeben. Aber es scheint nicht unmöglich, dass das musikalisch gänzlich anders gelagerte Duo Linda Lampenius & Pete Parkkonen es seinen maskierten Landsleuten nachmacht und den ESC-Thron besteigt. Die Auflösung folgt am Samstag.

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