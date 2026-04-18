Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Max Giermann als Maler: Will aber eher als Comedian punkten
Comedian und Schauspieler Max Giermann

Max Giermann als Maler: Will aber eher als Comedian punkten

Samstag, 18. April 2026 | 12:37 Uhr
Comedian und Schauspieler Max Giermann
APA/APA/dpa/Jens Kalaene
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Comedian und Schauspieler Max Giermann (“Switch Reloaded”) findet positive Anerkennung für seine Rollen viel wichtiger als für seine Malerei. “Beim Schauspiel will ich ja gefallen. Wenn ich Comedy mache, will ich ja, dass die Leute lachen. Wenn die nicht lachen, habe ich ja versagt”, sagte der 50-Jährige bei der Vernissage seiner neuen Kunstausstellung “Figuring Out” in Berlin.

Bei seiner Kunst sei das anders, sagte Giermann der Deutschen Presse-Agentur. “Wenn das Bild jetzt jemandem nicht gefällt, dann bin ich so, ja so what?”, sagte er. “Es ist mir tatsächlich ein bisschen egaler.” Er male nicht, um anderen zu gefallen. Vielmehr habe er einen inneren Schaffensdrang. “Das Malen würde ich auch ohne Ausstellung machen.”

Klaus Kinski darf nicht fehlen

Die neue Ausstellung des gebürtigen Freiburgers ist noch bis 13. Juni in der Janinebeangallery in Berlin-Mitte zu sehen. Es ist Giermanns erste Ausstellung in seiner Studienstadt. Seine großen Acrylbilder auf Leinwand zeigen Figuren, Köpfe und Körperfragmente. Eine Darstellung von Klaus Kinski darf natürlich nicht fehlen – Giermanns Parodien des Schauspielers haben Kultstatus. Kinski verfolge ihn auf eine Art, sagte der 50-Jährige. Zumindest in der Malerei sei damit jetzt Schluss. “Dieses Bild ist das letzte, das ich von Kinski gemacht habe, deswegen heißt es auch ‘Das Ende der Raserei’.”

Giermann wuchs mit Malerei auf. In seinem Elternhaus wurde viel gemalt, seine Eltern waren Kunsterzieher, im Keller gab es ein Atelier. “Seit den jüngsten Jahren habe ich wahnsinnig viel und gerne gezeichnet. Ich würde sagen, überdurchschnittlich viel. Und ich glaube, meine erste Ausstellung hatte ich mit 8” – damals allerdings noch nicht in einer Galerie, sondern im Kreise der Familie. Nun habe er die Malerei nach einer 20-jährigen Schaffenspause wiederentdeckt.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Hotelprojekt Gallenmahd im Martelltal eckt an
Kommentare
79
Hotelprojekt Gallenmahd im Martelltal eckt an
Mehr Unterstützung für Bauern
Kommentare
53
Mehr Unterstützung für Bauern
Südtirol hat Mehreinnahmen von rund 175 Mio. Euro
Kommentare
40
Südtirol hat Mehreinnahmen von rund 175 Mio. Euro
Papst: “Welt wird von Handvoll Tyrannen zerstört”
Kommentare
36
Papst: “Welt wird von Handvoll Tyrannen zerstört”
Wirtschaftswende in Süditalien?
Kommentare
32
Wirtschaftswende in Süditalien?
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 