Max von Milland läutet mit „Hoi“ eine neue Ära ein – VIDEO

Bozen – Der Südtiroler Singer-Songwriter Max von Milland ist wieder aufgetaucht. Er hat in den vergangenen Monaten viel Zeit mit sich selbst verbracht und sich dabei sogar für 30 Tage in einen klostergleichen Rückzug begeben. Nun ist er wieder da – neu und moderner als bisher.

„Das Schreiben von Songs hat sich noch nie so direkt und echt angefühlt wie in dieser Zeit“, erzählt der 38-Jährige. Sobald er nach seiner Entsagung wieder in seine Wahlheimat München zurückgekehrt war, brachte er fünf neue Songs zu seinem neuen Produzenten Kilian Reischl, selbst Gitarrist und Bandmitglied der Band Cosby. Veredelt wurden diese sodann in einer gemeinsamen Studiosession.

„Hoi“ nennt sich die neue Single sowie auch die neue EP, mit der Max von Milland den Anfang zu einem neuen Kapitel aufschlägt: Musikalisch mutig und mit einer uptempo Tonalität, wie man sie bisher so nicht von Max zu hören bekam. Die fünf neuen Songs wurden zu einer Art Potpourri aus folkloristischer Tradition mit alternativen Klangstrukturen verarbeitet.

Die gesamte EP mit allen fünf Songs wird im August 2024 erscheinen. „Hoi“ macht jetzt den Anfang: Die neue Single erscheint am 3. Mai und ist auf allen gängigen Streamingdiensten zu hören.

Das Video zur neuen Single wurde in der Versteigerungshalle des Rinderzuchtverbandes in Bozen vom Südtiroler Videomacher Philipp Silbernagl gedreht. Max von Milland geht mit der neuen EP bereits in den kommenden Monaten – sowie auch 2025 – auf Tour.

In Deutschland ist er dabei unter anderem mit seiner Band also Special Guest der Fäaschtbänklern im ausverkauften Circus Krone in München live zu erleben – und auch in Südtirol stehen einige Konzerte an.