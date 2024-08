Mechthild Großmann steigt beim Münster-“Tatort” aus

Von: APA/dpa

Die Frau mit der Zigarette in der Hand und der markant tiefen Stimme sagt “Tschüss”: Mechthild Großmann, seit mehr als 22 Jahren Staatsanwältin im Münster-“Tatort” in der ARD, steigt 2025 aus, wie der Westdeutsche Rundfunk mitteilt. Als Chefin von Hauptkommissar Thiel und Rechtsmediziner Professor Boerne wird die Schauspielerin noch in drei neuen Folgen zu sehen sein, dann wolle sie sich neuen Aufgaben widmen, zitiert der Sender Großmann.

In dem Quoten-Erfolg der ARD spielt sie die Staatsanwältin Wilhelmine Klemm. “Wenn Ende 2025 der letzte Münster-‘Tatort’ mit mir gesendet wird, werde ich 77 Jahre alt sein, und ich habe nicht vor, aufzuhören zu arbeiten. Ich werde also auch weiter Theater spielen und Lesungen gestalten, möglichst mit Musik – und wenn der WDR mal für die Rolle einer bösartigen Mörderin jemanden sucht, wäre ich sofort wieder da”, sagte Großmann laut Mitteilung des WDR.