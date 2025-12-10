Meghan Markle in Kontakt mit ihrem im Spital liegenden Vater

Von: APA/AFP

Die Frau des britischen Prinzen Harry, Meghan, steht nach Angaben eines Sprechers in Kontakt mit ihrem auf den Philippinen im Krankenhaus liegenden Vater. Es sei für sie jedoch “trotz ihrer Anstrengungen in den vergangenen Tagen extrem schwierig, privat Kontakt zu ihrem Vater aufzunehmen”, erklärte der Sprecher am Mittwoch. Berichten zufolge war Meghans Vater Thomas Markle auf den Philippinen ein Bein amputiert worden.

Der “Daily Mail” sagte Markle, er wünsche sich, dass ihn seine Tochter “noch einmal besucht, bevor ich sterbe”; er wolle sie sowie Prinz Harry und seine Enkel sehen, “bevor es zu spät ist”. Mit Unterstützung “vertrauenswürdiger Kontakte” befinde sich Meghans “Korrespondenz jetzt sicher in seinen Händen”, sagte der Sprecher. Allerdings habe Thomas Markle im Krankenhaus ständig einen Reporter neben seinem Bett, der “jede Interaktion sendet”. Dies habe es schwierig gemacht, ihm Meghans Brief zukommen zu lassen.

Meghan hatte den Kontakt zu ihrem Vater abgebrochen, nachdem dieser kurz vor ihrer Hochzeit für Paparazzi-Fotos posiert hatte. Thomas Markle nahm auch nicht an der Hochzeit seiner Tochter mit Prinz Harry teil. 2021 gewann Meghan einen Prozess gegen den Verlag der “Daily Mail” wegen der Veröffentlichung von Auszügen aus einem persönlichen Brief an ihren Vater. Darin hatte sie Thomas Markle aufgefordert, nicht freimütig mit Medien über sie zu sprechen und keine Lügen über ihre zerrüttete Vater-Tochter-Beziehung zu verbreiten. Harry und Meghan hatten sich 2020 im Streit mit der britischen Königsfamilie von ihren royalen Pflichten zurückgezogen und leben heute mit ihren zwei Kindern im US-Bundesstaat Kalifornien.