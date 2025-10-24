Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Meghan verrät ihre Gastgeber-Tricks für entspannte Abende
Freitag, 24. Oktober 2025 | 08:48 Uhr
Meghan lässt daheim gerne die Schürze an, wenn Freunde kommen
Von: APA/dpa

Herzogin Meghan hat besondere Tricks als Gastgeberin. “Ich liebe es, wenn sich Leute selbst bedienen können und etwas auf dem Herd zu haben, von dem sich jeder nehmen kann”, sagte die 44-Jährige dem Magazin “People” zufolge bei einer Veranstaltung in einer Buchhandlung. Außerdem lasse sie “immer Musik im Hintergrund” laufen.

Um das Eis zu brechen und ihre Gäste zu Beginn aufzulockern, wählt die Ehefrau von Prinz Harry ein unerwartetes Outfit: Sie öffne die Tür “barfuß” und “in einer Schürze”. “Es entmystifiziert”, sagte sie. “Die Leute kommen herein und sagen: “Oh, sie steckt da mit mir drin.” Und wo zieht es sie hin? Deine Küche. Sie kommen direkt herein und plötzlich sind alle ein bisschen weicher geworden.”

In ihrer Lifestyle-Serie auf Netflix “With Love, Meghan” backt und kocht Herzogin Meghan mit prominenten Gästen und gibt Tipps für ein schönes Leben. Dabei geht es auch darum, wie man eine gute Gastgeberin ist.

