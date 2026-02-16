Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Meghan zeigt zum Valentinstag Gesicht von Tochter Lilibet
Harry trägt Lilibet auf den Armen

Meghan zeigt zum Valentinstag Gesicht von Tochter Lilibet

Montag, 16. Februar 2026 | 12:49 Uhr
Harry trägt Lilibet auf den Armen
APA/Instagram
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Herzogin Meghan hat zum Valentinstag ein Foto von Prinz Harry mit Tochter Lilibet auf Instagram geteilt, auf dem das Gesicht der Vierjährigen von der Seite zu sehen ist. Bisher gewährte Meghan nur selten derart private Einblicke ins Familienleben. Zwar veröffentlicht sie immer wieder Fotos ihrer Kinder Lilibet und Archie in den sozialen Medien, doch in der Regel sind die Gesichter der Kleinen verdeckt oder sie werden nur von hinten gezeigt.

Auf dem neuesten Foto nun trägt Harry Lilibet auf den Armen. Die beiden stehen auf einer Wiese, er in Jogginghose, sie in einem rosafarbenen Ballett-Tutu mit passender Strumpfhose. Lilibet hält mehrere rote Luftballons in der Hand, ihre langen rötlichen Haare fallen ihr über den Rücken.

Lilibets Kopf ist auf der Aufnahme zur Seite geneigt, doch ihre Gesichtszüge sind deutlich zu erkennen. US-Medien sprechen von einer verblüffenden Ähnlichkeit zwischen Vater und Tochter. Unter das Bild setzt Meghan eine Liebesbotschaft an ihre ganze Familie: “Diese beiden – und Archie – sind meine ewigen Valentinslieblinge.”

Neubeginn in den USA

Der Sohn von Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) wurde am 6. Mai 2019 in London geboren. Das Paar hatte sich 2020 von seinen royalen Pflichten losgesagt, die Familie lebt mittlerweile in den USA. Ihre Tochter, Prinzessin Lilibet, wurde im Juni 2021 in Kalifornien geboren. Das Verhältnis zur Königsfamilie gilt nach diversen Vorwürfen als zerrüttet.

(S E R V I C E – Post auf Instagram: https://dpaq.de/krmFYPC )

Kommentare

Aktuell sind 1 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
“Niemandsland” mitten in Bozen
Kommentare
39
“Niemandsland” mitten in Bozen
Massenschlägerei mit rund 20 Jugendlichen in Bozen
Kommentare
36
Massenschlägerei mit rund 20 Jugendlichen in Bozen
Parade gegen Männergewalt an Frauen in Meran
Kommentare
29
Parade gegen Männergewalt an Frauen in Meran
Wierers völlig verkorkster Tag in Antholz
Kommentare
27
Wierers völlig verkorkster Tag in Antholz
Trikolore-Schärpe sorgt für politischen Streit in Meran
Kommentare
25
Trikolore-Schärpe sorgt für politischen Streit in Meran
Anzeigen
Kronplatz Ski & Music Festival 2026
Kronplatz Ski & Music Festival 2026
DJ & Band Edition
Arbeiten und reisen in Südtirol
Arbeiten und reisen in Südtirol
Wenn Mobilität auch digital wird
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 