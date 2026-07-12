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Einladung bei „America's got Talent“

Meraner Bauchredner-Pärchen erobert die USA

Sonntag, 12. Juli 2026 | 11:51 Uhr
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Von: mk

Meran – Naimana Casanova und Daniele Tommasi aus Meran sind nicht nur privat ein Paar, sondern haben eine gemeinsame Leidenschaft: das Bauchreden. Gemeinsam verzauberten die 45-jährige Opernsängerin und der 45-jährige Countertenor mit ihren Puppen das Publikum in norditalienischen Städten – allen voran in Venedig, wo sich die beiden auch verliebt haben –, bis sie von mehreren Fernsehstudios entdeckt wurden. Zuletzt erfolgte eine Einladung von NBC und am Dienstag ist es so weit: Die beiden Straßenkünstler werden bei „America’s got Talent“ ihren großen Auftritt haben.

Talentshows sind für Naimana Casanova und Daniele Tommasi an und für sich nichts Neues. Ihren ersten großen Erfolg im Fernsehen feierten sie bei ihrem Auftritt in der Sendung „Dalla strada al Palco“ auf Rai2, im Jahr 2024 verschoben sie mit ihrem Können bei „Britain’s Got Talent“ auch nationale Grenzen. Zudem begeisterten sie die Zuschauer mit ihrem mehrsprachigen Programm in der Fernsehshow „iUmor“ in Rumänien und sie waren zu Gast in der Morgensendung „Di Buon Mattino“ auf Tv2000.

Im Jahr 2023 nahm das Duo am internationalen Festival des „Salieri Circus Award“ teil und wurde dort für die Originalität seiner „Bauchredner-Oper“ gefeiert. Ihr einzigartiger Ansatz, klassischen Gesang mit Bauchreden zu verbinden, scheint Groß und Klein zu faszinieren und jeden Auftritt in einen Moment purer Magie zu verwandeln.

Auch die Talentscouts von NBC sind dem Charme des Paares erlegen. „Wir wurden bereits vor zwei Jahren angesprochen, doch damals fühlten wir uns nicht bereit. Nun haben wir zugesagt. Wir haben eine Probe absolviert, um am Dienstag auf Sendung zu gehen“, erklärt Naimana Casanova gegenüber der Zeitung Alto Adige. Wie weit die beiden es geschafft haben, bleibt vorerst ein Geheimnis. Nur so viel verrät die Sängerin: „Wir und unsere Puppen werden eine Arie aus einer bekannten italienischen Oper zum Besten geben, mehr darf ich nicht sagen.“

Die gute Nachricht ist: Trotz internationaler Berühmtheit werden die beiden Straßenkünstler auch weiterhin in Meran zu sehen sein. „Für uns ist der unmittelbare Kontakt mit den Menschen wichtig. Deshalb sind ein Auftritt auf einer so prestigeträchtigen Bühne wie der amerikanischen und eine Performance im Zentrum von Meran für uns wie zwei Seiten derselben Medaille: Es geht darum, ein wenig Glück und Unbeschwertheit zu schenken – besonders in einer so komplizierten historischen Phase wie der, die wir gerade erleben“, fassen die beiden ihre Philosophie zusammen.

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