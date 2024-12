Merkels “Freiheit” heuer erfolgreichstes Buch in Deutschland

Von: APA/dpa

Angela Merkels Buch “Freiheit” ist das bisher erfolgreichste Buch des Jahres in Deutschland. In der ersten Verkaufswoche wurden die Memoiren der deutschen Ex-Kanzlerin mehr als 200.000 Mal verkauft. Das ergab eine Analyse des Unternehmens Media Control, das Buchverkäufe in Deutschland erfasst und auch die “Spiegel”-Bestsellerliste erstellt. “Kein anderes Buch hat in diesem Jahr einen derart fulminanten Start hingelegt”, sagt Ulrike Altig, Geschäftsführerin von Media Control.

In “Freiheit. Erinnerungen 1954 – 2021”, das sie gemeinsam mit ihrer langjährigen Vertrauten Beate Baumann geschrieben hat, blickt die 70-Jährige auf 736 Seiten zurück auf ihr Leben. Bei Amazon gab es nach Verkaufsstart eine Beschränkung bei der Kommentar-Funktion zum Buch. Man habe “ungewöhnliche Bewertungsaktivitäten” festgestellt, teilte ein Unternehmenssprecher mit. Daher seien die Rezensionen “vorübergehend auf “verifizierte Käufe”” beschränkt. Damit solle sichergestellt werden, dass “die angezeigten Rezensionen authentisch und vertrauenswürdig sind”.

Verifizierte Käufe bedeutet nach Angaben des Unternehmens insbesondere, dass der Rezensent den entsprechenden Artikel bei Amazon gekauft oder benutzt (etwa gestreamt) hat. Grundsätzlich können Bewertungen auch ohne diesen Zusatz abgegeben werden. Voraussetzung für jede Bewertung ist aber, dass Kunden in den zwölf Monaten zuvor mindestens 50 Euro auf Amazon ausgegeben haben müssen.