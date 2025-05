Michael J. Fox gibt in US-Serie “Shrinking” sein Comeback

Von: APA/dpa

Hollywood-Schauspieler Michael J. Fox kehrt für die Serie “Shrinking” vor die Kamera zurück. Der an Parkinson erkrankte 63-Jährige werde sich mit einer Gastrolle in der dritten Staffel der Comedy-Serie Harrison Ford und Jason Segel anschließen, berichten die US-Portale “Deadline”, “People” und “Entertainment Weekly”. Auf Instagram teilte Fox einen der Berichte und bekam dafür begeisterte Reaktionen. Details zu seiner Rolle in der AppleTV+-Serie sind noch nicht bekannt.

Fox hatte 1991 mit 29 Jahren eine Parkinson-Diagnose erhalten, die er sieben Jahre später öffentlich machte. 2020 hatte er erklärt, in den Ruhestand treten zu wollen. Vor einem Jahr gab er jedoch bekannt, dass er sich für die richtige Rolle die Rückkehr vor die Kamera vorstellen könne. In den 80er-Jahren spielte er den jungen Marty McFly in den “Zurück in die Zukunft”-Filmen. Die Science-Fiction-Trilogie wurde weltweit gefeiert und gilt heute als Kult.