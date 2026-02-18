Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Millionen schauen deutsche Netflix-Serie “Unfamiliar”
Die Serie hat auf Netflix bereits 15 Millionen Abrufe

Millionen schauen deutsche Netflix-Serie “Unfamiliar”

Mittwoch, 18. Februar 2026 | 00:40 Uhr
Die Serie hat auf Netflix bereits 15 Millionen Abrufe
APA/APA/dpa/Fabian Sommer
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Das globale Netflix-Publikum hat eine Schwäche für Spionage-Thriller-Serien: Innerhalb von rund zehn Tagen hat der deutsche Sechsteiler “Unfamiliar” weltweit schon gut 15 Millionen Abrufe gesammelt. Die Serie spielt in Berlin und dreht sich um ein früheres Agentenpaar (Susanne Wolff und Felix Kramer), das von seiner Vergangenheit eingeholt wird.

In der ersten kompletten Woche beim Streamingdienst Netflix (9. bis 15. Februar) gab es laut Wochencharts 10,4 Millionen Abrufe, in den Tagen davor (vom Start am 5. Februar bis zum 8. Februar) wurden 4,9 Millionen Abrufe gezählt.

Nummer-eins-Serie in Dutzenden Ländern

In der vergangenen Woche war die Serie laut Netflix die sogenannte Nummer-eins-Show in 35 Ländern (darunter Brasilien, Finnland, Marokko, Nigeria, die Niederlande). Damit war sie um einiges erfolgreicher als etwa die aktuelle Staffel des Kostümhits “Bridgerton”, der als einer der größten Netflix-Erfolge gilt.

“Ein Agenten-Paar gerät vor der abgründigen und unverwechselbaren Kulisse Berlins in ein wendungsreiches Katz- und Mausspiel und damit an seine psychischen und körperlichen Grenzen”, beschreibt die Produktionsfirma Gaumont ihren Überraschungshit.

Nach dem Ausscheiden aus dem Bundesnachrichtendienst (BND) betreiben die Ex-Agenten Meret und Simon ein geheimes Safe House, das Schutzsuchenden hilft. Doch eines Tages taucht eine Bedrohung aus der Vergangenheit auf. Auftragskiller, russische Agenten und auch der ehemalige Arbeitgeber BND dringen wieder in das Leben des Paares.

Auch Henry Hübchen spielt mit

Verfolgungsjagden und Schießereien seien nichts gegen das, was den beiden bevorstehe, formuliert Netflix: “einander die Wahrheit zu sagen”. Autoren der Serie sind Paul Coates (Headautor), Kim Zimmermann und Alexander Seibt, Regie führten Lennart Ruff und Philipp Leinemann.

Neben Susanne Wolff und Felix Kramer sind etwa auch Samuel Finzi, Andreas Pietschmann, Henry Hübchen, Aaron Altaras und Maja Bons zu sehen. Die erste Staffel mit sechs Episoden hat eine Laufzeit von fünfeinviertel Stunden.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Kritik an “Tirol”-Schriftzügen: Politische Kontroverse entfacht
Kommentare
90
Kritik an “Tirol”-Schriftzügen: Politische Kontroverse entfacht
Elternmörder aus Bozen lehrt Schach im Gefängnis
Kommentare
43
Elternmörder aus Bozen lehrt Schach im Gefängnis
Trikolore-Schärpe sorgt für politischen Streit in Meran
Kommentare
42
Trikolore-Schärpe sorgt für politischen Streit in Meran
Norditalien versinkt unter plötzlicher Winterrückkehr
Kommentare
28
Norditalien versinkt unter plötzlicher Winterrückkehr
Ist es ein Wolf oder ein Hund? 
Kommentare
25
Ist es ein Wolf oder ein Hund? 
Anzeigen
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 