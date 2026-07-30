Mit 36 Jahren und drei Kindern tritt die Vernunft ein

Von: Sophia Molitor

Mailand – Während Giulia Honegger, die neue Lebensgefährtin des italienischen Rappers Fedez, am 16. Juli ihren ersten gemeinsamen Sohn zur Welt brachte, musste Fedez selbst wenige Tage später wegen einer erneuten inneren Blutung ins Krankenhaus. Nun scheint der Rapper die Warnungen der Ärzte ernst zu nehmen und sein Leben grundlegend verändern zu wollen. „Mein Körper schreit: Stopp“, schrieb er kurz nach seiner Entlassung in einem Instagram-Beitrag an seine Fans und sagte zugleich alle geplanten Konzerte ab.

Bereits in den vergangenen Jahren war es mehrfach zu ähnlichen Notfällen gekommen. Wie der Corriere della Sera berichtet, wurde Fedez im September und Oktober 2023 wegen zweier Magengeschwüre, die schwere innere Blutungen verursacht hatten, notoperiert und erhielt mehrere Bluttransfusionen. Im Juli 2024 konnte eine weitere Blutung infolge eines Magengeschwürs durch eine Notfallgastroskopie gestoppt werden.

Eigentlich hatte der Rapper in diesem Jahr mehrere DJ-Sets sowie ein großes Konzert im September in Mailand geplant. Nun ist er der Meinung seine Träume zurückstellen zu müssen.

„Eine Entscheidung, die wehtut, aber auch befreit”, schrieb er in seinem privaten Instagram-Kanal.

Seit Jahren habe ihm sein Körper signalisiert, innezuhalten – Warnungen, die er nach eigenen Worten lange ignorierte. Mit der Geburt seines dritten Kindes scheint nun ein Umdenken einzusetzen. Der bisherige Lebensstil mit langen Nächten, Partys und Exzessen steht offenbar auf dem Prüfstand. „Wenn du auf die nächste Bluttransfusion wartest, während das Leben deines Sohnes beginnt, ist die Angst groß, dass dein eigenes Leben zu Ende sein könnte”, schreibt Fedez in seinem emotionalen Instagram-Beitrag. Worte, die den Eindruck vermitteln, dass er die von seinem Körper eingeforderte Veränderung bewusst annehmen möchte.

Welche Auswirkungen kann seine Ganzkörpertätowierung in seiner aktuellen Situation haben?

Bereits nach der erfolgreichen Operation eines neuroendokrinen Tumors der Bauchspeicheldrüse hatten die behandelnden Ärzte auf eine umfassende Veränderung seines Lebensstils gehofft. Stattdessen entschied sich Fedez zunächst für ein großflächiges Phönix-Tattoo, das seine Wiedergeburt nach der Krebserkrankung symbolisieren sollte. Gerade dieses Tattoo rückte später auch in den Fokus medizinischer Diskussionen. Italienische Mediziner und Gesundheitsexperten weisen darauf hin, dass Tätowierungen weit mehr als ein kosmetischer Eingriff sind.

Der italienische Arzt und Wissenschaftsjournalist Dr. Nicola Simonetti warnte insbesondere nach einer so schweren Operation vor möglichen Belastungen des Immunsystems durch Tattoo-Pigmente. Diese können sich dauerhaft in den Lymphknoten einlagern und chronische Entzündungsreaktionen auslösen. Auch Fedez’ behandelnder Chirurg Dr. Massimo Falconi betonte gemeinsam mit seinem Onkologie-Team, wie wichtig unveränderte Lymphknoten für die Krebsnachsorge und die zuverlässige Beurteilung bildgebender Untersuchungen sind.

Ob nun ein endgültiger Richtungswechsel bei Fedez langfristig Bestand haben wird, bleibt abzuwarten. Zugleich regt seine Geschichte dazu an, den Lebensstil zu hinterfragen, der in sozialen Medien und Teilen der Musikbranche häufig als erstrebenswert vermittelt wird. Gesundheitliche Rückschläge werden bei Prominenten oft als bloße Einzelfälle wahrgenommen, während der Einfluss langjähriger Lebensgewohnheiten auf Körper und Psyche weit weniger Beachtung findet.