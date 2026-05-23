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Anne Hathaway als Popstar in "Mother Mary": ihr Comeback steht bevor

“Mother Mary”: Die Wunden der Karriere und des Lebens

Samstag, 23. Mai 2026 | 07:33 Uhr
Anne Hathaway als Popstar in \
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/JAMIE MCCARTHY
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Von: apa

Mother Mary (Anne Hathaway) ist ein Megastar des Popbusiness – und ob der pausenlosen Aufmerksamkeit ziemlich erschöpft. So flieht sie kurz vor ihrer Comebacktournee nach einem Bühnenunfall zu ihrer einstigen Freundin Sam Anselm (Michaela Coel) aufs Land. Sam hatte als Modedesignerin den Stil von Mother Mary ursprünglich geprägt, bevor die Freundschaft der beiden zerbrach. Doch nun wünscht sich Mary ein neues Kleid von Sam.

Beiden Frauen steht in David Lowerys Film “Mother Mary” einiges an Arbeit bevor – am neuen Outfit. Und an den Wunden der Vergangenheit, die ihnen das Leben schlug. Ab Montag im Kino.

(S E R V I C E – www.filmcasino.at/film/mother-mary/ )

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