Nacktheit am roten Teppich in Cannes verboten

Sienna Miller transparent in Venedig: Nacktheit in Cannes unerwünscht

Von: APA/dpa

Der rote Teppich in Cannes ist seit jeher ein Catwalk für Stars und Stilköniginnen – aber auch für modische Grenzgängerinnen. Bei der 78. Ausgabe (13. bis 24. Mai) könnte sich das womöglich ändern. Denn die Veranstalter teilten zum Dresscode mit: “Aus Gründen des Anstands ist Nacktheit auf dem roten Teppich wie auch in allen anderen Bereichen des Festivals verboten.”

Voluminöse Kleidungsstücke, “insbesondere solche mit großer Schleppe, die den reibungslosen Verkehr der Gäste behindern und die Sitzordnung im Theater erschweren”, sind ebenfalls nicht gestattet, hieß es. Der rote Teppich an der Croisette ist stets Schauplatz opulenter Roben, mutiger Outfits – und mitunter auch von Debatten über Stil und Provokation.

Zu den Models, die gerne in gewagt transparenten Outfits erscheinen, gehören etwa Bella Hadid oder Kendall Jenner. Vor zwei Jahren sorgte Heidi Klum mit einem auffälligen Kleid, aus dem ihr Nippel blitzte, für Aufsehen.

Reaktion auf einen Trend?

Outfits mit viel Nacktheit scheinen sich auf roten Teppichen zu häufen. So war Bianca Censori an der Seite von Kanye West bei den diesjährigen Grammys fast komplett nackt auf dem Teppich zu sehen. Schauspielerin Sienna Miller trug vergangenes Jahr in Venedig ein durchsichtiges Rüschenkleid und verdeckte ihre Nippel mit den Haaren.

Andererseits trugen Stars schon vor Jahrzehnten manchmal sehr durchsichtige Outfits. Der Dresscode für die abendlichen Premieren in Cannes ist jedenfalls berühmt für seine Strenge. Es ist etwa (anders als bei der Berlinale) untersagt, in Turnschuhen oder mit großen Taschen zu kommen. Erwünscht sind Smoking und Abendkleid, aber auch “ein elegantes Oberteil mit einer schwarzen Hose und eleganten Schuhen” sind erlaubt, heißt es auf der Festivalseite.

Als Stars gegen High Heels protestierten

In den vergangenen Jahren ist der Dresscode gefühlt etwas lockerer geworden. Vor zehn Jahren gab es eine Debatte darüber, ob Frauen auf dem Teppich flache Schuhe tragen dürfen – nachdem einige Frauen sich darüber beschwert hatten, ihnen sei wegen flachen Schuhwerks der Eintritt in den Festivalpalast verboten worden.

Hollywood-Star Julia Roberts ging im Folgejahr barfuß über den roten Teppich, Kristen Stewart zog 2018 demonstrativ vor den Fotografen ihre High Heels aus. 2023 schritt Jennifer Lawrence die Stufen in Flip-Flops hoch. Da ist zu vermuten, dass sich zumindest die Stars an diese neue Dresscode-Regel ebenfalls nicht halten dürften.