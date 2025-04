Natascha Ochsenknecht in Trauer um jüngeren Bruder

Von: APA/dpa

TV-Persönlichkeit Natascha Ochsenknecht (60) trauert um ihren jüngeren Bruder. Dieser habe eine Freiheitsstrafe in einem bayerischen Gefängnis verbüßt und sei dort tot aufgefunden worden, sagte ihr Manager am Sonntag. Zuvor hatte die “Bild” berichtet. Das bayerische Justizministerium bestätigte den Todesfall in der Justizvollzugsanstalt Bernau am Chiemsee. Darüber hinaus äußerte es sich nicht.

Ochsenknecht postete bei Instagram ein altes Bild von sich und dem Bruder und schrieb: “Gute Reise kleiner Bruder”. Dazu stellte sie ein schwarzes Herz. Auf Anfrage wollte sie sich nicht weiter äußern. Nach Angaben des Managements wurde sowohl Fremdverschulden als auch Suizid ausgeschlossen. Ochsenknechts Bruder habe eine einjährige Freiheitsstrafe wegen diverser Delikte verbüßt.