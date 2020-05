Neue Single in der Corona-Krise: MAEXX ruft nach Freiheit

Terlan – DJ MAEXX aus Terlan hat am gestrigen Freitag nach seinem Song „Not Gonna Give Up“ im vergangenem Herbst nun eine neue Single veröffentlicht. Geschrieben und produziert in Zeiten von Corona ist „You Make Me“ ein Ruf nach Freiheit.

MAEXX ist einer der erfolgreichsten DJs in Südtirol, doch in seinem Hauptberuf ist er Rettungssanitäter beim Landesrettungsverein „Weißes Kreuz“ und hat die Corona Krise natürlich dadurch auch hautnah an der Front mitbekommen. Während der Ausgangs- und Kontaktsperre hat der Terlaner DJ für seine Fans Musik-Sessions aus seinem Haus gestreamt. „Ich hab gemerkt, dass sich die Leute danach sehnen, wieder ihre Freiheit zurück zu bekommen und wieder das Leben feiern zu können“, so Martin Haberer alias MAEXX.

Im neuen Song von MAEXX geht es nicht nur um diese Freiheit, sondern auch darum, dass es in Beziehungen und Freundschaften nicht immer leicht ist, der ein oder andere sich eingeengt fühlt und freier sein möchte. Doch dann merkt man, dass es doch besser ist an einem Strang zu ziehen, jemanden zu haben, auf den man sich verlassen kann. Zusammenhalten und Dinge gemeinsam durchzustehen zahlt sich eben immer aus. Das zeigt sich auch in der Corona Krise. Dann wird es auch wieder möglich sein die Freiheit umso mehr zu genießen. Und genau diese Freiheit vermittelt auch das Video zu „You Make Me“ mit Hoffnung, gute Laune und sommerlichen Bildern.

Für MAEXX bedeutet die Corona Krise wie für viele andere Künstler Absagen von Veranstaltungen und Auftritten. Der junge DJ nutzt die Zeit deshalb, um kreativ zu sein und widmet sich neuen Ideen und Produktionen. Ein Ergebnis davon ist der Song „You Make Me“, der nun in allen gängigen digitalen Stores erhältlich ist und natürlich auch auf Spotify, Apple Music und Co gestreamt werden kann.

Seit über 15 Jahren ist MAEXX aus der Szene nicht mehr wegzudenken. Als Resident DJ steht der 33-Jährige in mehreren Clubs sowie auf privat Veranstaltungen rund und außerhalb Südtirols seit Jahren wöchentlich an den Turntables und begeistert seine Besucher. Er überzeugt mit Sympathie, großem Musikgespür und Können und ist immer auf der Suche nach den neuesten Hits. Außerdem hat er die richtige Nase für die Newcomer-Songs.

Angefangen hat alles im Keller seiner musikalischen Eltern, wo MAEXX bereits im Alter von 15 Jahren fleißig geübt hat. Kurze Zeit darauf folgten bereits erste Engagements. Das richtige Gefühl für den Beat hat der junge DJ durch seine Ausbildung zum Schlagzeuger erhalten. Musik ist die Leidenschaft des Südtirolers, der den Rhythmus im Blut hat. In den vergangenen Jahren wurde MAEXX zu einem gefragten DJ und zu einem gern gesehenen Gast.