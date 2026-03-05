Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Neuer Gedichtband von Michel Houellebecq erschienen
Michel Houellebecq

Neuer Gedichtband von Michel Houellebecq erschienen

Donnerstag, 05. März 2026 | 05:25 Uhr
Michel Houellebecq
APA/APA/dpa/Boris Roessler
Schriftgröße

Von: APA/dpa

“Wir haben uns dem Punkt ohne Wiederkehr genähert, der endgültigen Zerstörung, dem Morgen des letzten Tages.” So heißt es in freier Übersetzung in Michel Houellebecqs neuem Gedichtband “Combat toujours perdant” (Der stets verlorene Kampf). Mehr als zehn Jahre nach seiner letzten Lyrikveröffentlichung kehrt der französische Autor (70) damit zu seinen literarischen Ursprüngen zurück – düster und lakonisch.

Beim Kölner DuMont Verlag, der Houellebecqs Werke in Deutschland veröffentlicht, rechnet man mit einer deutschen Ausgabe. Ein Erscheinungstermin steht allerdings bisher nicht fest.

Album “Souvenez-vous de l’homme” erscheint in Kürze

“Ich weiß, das Ende wird traurig sein.” Rund vierzig Gedichte in Vers und Prosa zeichnen ein Panorama aus Melancholie, Müdigkeit und Endzeitstimmung, das auch Houellebecqs Romane seit jeher prägt – von “Elementarteilchen” bis zu “Karte und Gebiet”, für das er den renommierten französischen Literaturpreis Prix Goncourt erhielt.

Bereits in den frühen 90er-Jahren veröffentlichte Houellebecq Gedichte, teils in literarischen Zeitschriften, teils in Sammelbänden. Sechs der Gedichte finden sich auf dem Album “Souvenez-vous de l’homme” (Erinnert euch an den Menschen), das in Frankreich am 6. März erscheint. Es umfasst zwölf Titel, in denen Houellebecq seine Texte zu Musik des Komponisten Frédéric Lo rezitiert.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Galateo: “Wir lassen uns von niemandem belehren”
Kommentare
49
Galateo: “Wir lassen uns von niemandem belehren”
Disput um “Remigration”: LR Achammer kritisiert Galateo scharf
Kommentare
45
Disput um “Remigration”: LR Achammer kritisiert Galateo scharf
Iran-Krieg ist für Autofahrer bitter: Bald zwei Euro für Diesel in Südtirol
Kommentare
38
Iran-Krieg ist für Autofahrer bitter: Bald zwei Euro für Diesel in Südtirol
Bozen: Radfahrer prallt mit Kopf gegen Schranke
Kommentare
37
Bozen: Radfahrer prallt mit Kopf gegen Schranke
Bobbahn von Cortina: Schäden in Höhe von einer Mio. Euro
Kommentare
35
Bobbahn von Cortina: Schäden in Höhe von einer Mio. Euro
Anzeigen
Biotitan
Biotitan
Die Revolution der Instandhaltung in Südtirol
Traumhafte Pistenverhältnisse in der Alpin Arena Schnals
Traumhafte Pistenverhältnisse in der Alpin Arena Schnals
Skifahren am Gletscher
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 