Neuerlich Einbruch bei Ex-Rapidler Joelinton

Von: APA/Reuters

Ex-Rapidler Joelinton ist zum zweiten Mal in diesem Jahr Opfer von Einbrechern geworden. Wie der brasilianische Stürmer des englischen Fußball-Premier-League-Clubs Newcastle am Freitag auf Instagram mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Donnerstag. Bereits im Jänner waren Täter in das Haus des 28-Jährigen eingedrungen.

“An alle, die an einen Einbruch denken: Ihr sollt wissen, dass es dort nichts Wertvolles mehr zu holen gibt. Das Wichtigste ist uns die Sicherheit der Familie und dass unsere Kinder ohne Angst aufwachsen”, schrieb Joelinton.