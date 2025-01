Neues Album erinnert an Austropoplegende Hansi Lang

Von: apa

Mit Gruppen wie Dreamboat, Slow Club oder der Hallucination Company gehörte er ebenso zum fixen Bestandteil der heimischen Popszene wie als Solokünstler. Am Montag wäre der 2008 verstorbene Sänger Hansi Lang 70 Jahre alt geworden. Zu diesem Anlass erinnert ein neues Album an den Musiker, das von seinem langjährigen Wegbegleiter Thomas Rabitsch produziert wurde. “Sing, Hansi! Lieder aus dem Gemeindebau” basiert auf Ideen und Fragmenten aus dem Nachlass von Lang.

Im Kern gehen die “neuen” Lieder auf die Zeit von 2000 bis 2004 zurück, als Lang in der Gemeindebau-Wohnung seiner Mutter an neuem Material arbeitete. Vollendet wurden die Stücke nun auch dank Künstlicher Intelligenz. So sei es gelungen, “Hansis Stimme aus dem ursprünglichen Klanggerüst zu lösen und neu erstrahlen zu lassen”, wurde Rabitsch in einer Presseaussendung zur Albumpräsentation zitiert. “So, als stünde er wieder lebendig im Studio.” Die Musik für diesen Gesang hat er mit einem Team neu produziert. “Das Ergebnis ist ein Album in Wiener Mundart”, eine laut Rabitsch bisher wenig bekannte Seite von Langs Schaffen, die dieser aber “souverän beherrschte und die ihm wichtig war”.

Album zeige “den Menschen hinter der Kunst”

Inhaltlich gehe es in den Liedern um “Sehnsucht und Liebe. Sie lassen uns den Menschen hinter der Kunst spüren”, so Rabitsch. 15 Stücke sind es geworden, die ab sofort im Stream, aber auch als CD und Vinyl erhältlich sind. Und sie reichen vom groovigen Funk des Openers “Hinterm Mond” über die zurückgenommene Melancholie von “I schreib an Briaf”, die Langs Stimme ganz nah wirken lässt, bis zur folkigen Direktheit von “Wann der Flieder bliaht”. Aber nicht alles ist im Wiener Dialekt gehalten, an das Ende der Platte hat Rabitsch eine Handvoll englischsprachiger Titel gestellt, die wie “The Longest Day” teils jazzig ausgekleidet wurden, aber auch die große Geste wagen (“A Letter from Realtown”).

Vorgestellt wurde “Sing, Hansi!” Montagvormittag im nach dem Künstler benannten Hansi-Lang-Hof im 19. Bezirk, wo er bis zu seinem Tod gelebt hat. Hier schließe sich auch der Kreis zur Musik und dem nun vorliegenden Album. “Jeder Gemeindebau ist eine kleine Welt für sich, in der man den einzigartigen Puls unserer Stadt spürt”, so Wohnbaustadträtin Katrin Gaál (SPÖ). “Auch Hansi Lang hat hier den Ort seines kreativen Schaffens gefunden. Mit den Liedern aus dem Gemeindebau hat Thomas Rabitsch nun allen Fans und Bewunderern ein unerwartetes und sehr berührendes Erbe des Künstlers beschert.”

Die Lang-Anhängerschaft wird in den kommenden Tagen ebenfalls einen Gemeindebau anvisieren: Im Wiener Rabenhof Theater wird das neue Material ab dem heutigen Montag mehrfach live präsentiert. Die Band um Thomas Rabitsch wird dabei von den Sängerinnen und Sängern Tini Kainrath, Edita Malovcic, Birgit Denk, Peter Dürr, Johannes Krisch, Georgij Makazaria und Roman Gregory unterstützt.

(S E R V I C E – Livepräsentation von “Sing, Hansi!” am 13., 24. und 25. Jänner sowie 1. Februar um jeweils 20.00 Uhr im Wiener Rabenhof Theater, Rabengasse 3, 1030 Wien, www.rabenhoftheater.com)