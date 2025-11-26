Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Nicole Kidman als Gerichtsmedizinerin in “Scarpetta”-Serie
Nicole Kidman als Gerichtsmedizinerin in “Scarpetta”-Serie

Mittwoch, 26. November 2025 | 07:37 Uhr
Die Schauspielerin spielt eine Pathologin
Von: APA/dpa

Nicole Kidman (58, “Babygirl”, “Moulin Rouge”) übernimmt in einer TV-Serie um die Romanheldin Kay Scarpetta die Hauptrolle als Star-Pathologin, die heikle Fälle untersucht. Prime Video veröffentlichte erste Fotos von der Oscar-Preisträgerin als Gerichtsmedizinerin mit Schutzkittel und Gummihandschuhen bei der Spurensuche an einem Tatort und mit Co-Stars.

Jamie Lee Curtis (67, “Everything Everywhere All at Once”) spielt die Schwester der Pathologin, Ariana DeBose (34, “West Side Story”) ihre Nichte.

Die Krimiserie nach der Romanvorlage von US-Bestsellerautorin Patricia Cornwell (69) soll im März 2026 bei Prime Video erscheinen. Mit “Postmortem” hatte sie 1990 den ersten von 29 Romanen um die Fälle der Pathologin herausgebracht, zuletzt erschien “Sharp Force” (2025). Laut Mitteilung spielt die Thrillerserie vor dem Hintergrund eines gruseligen Mordfalls, den Kay Scarpetta aufklären muss.

Kidman wirkte schon häufiger in TV-Projekten mit, darunter “Big Little Lies” “Nine Perfect Strangers” und “Ein neuer Sommer”.

