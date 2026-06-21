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Auch Curacao erfreute die niederländische Königsfamilie

Niederländisches Königspaar jubelte in zwei WM-Stadien

Sonntag, 21. Juni 2026 | 07:58 Uhr
Auch Curacao erfreute die niederländische Königsfamilie
APA/APA/AFP/JUAN MABROMATA
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Von: APA/dpa

Das niederländische Königspaar hatte beim Besuch der Fußball-WM ganz schön zu tun. Am Sonntagmittag (Ortszeit) bejubelten König Willem-Alexander und Königin Máxima das 5:1 der Niederlande gegen Schweden in Houston. Am Abend saßen beide beim überraschenden Punktgewinn von Curacao beim 0:0 gegen Ecuador in Kansas City auf der Tribüne. Als König der Niederlande ist Willem-Alexander zugleich Staatsoberhaupt aller Länder des Königreichs – und Curacao gehört dazu.

Bei beiden Stadionbesuchen trug das Königspaar jeweils die Farben ihrer Nationalteams: In Houston Orange, im rund 1.200 Kilometer entfernten Kansas City Blau. “Es ist eine sehr besondere WM, weil wir sowohl die Niederlande als auch Curacao dabei haben”, sagte Willem-Alexander dem Sender RTL. “Wir haben also doppelt so viele Teams, denen wir zujubeln können.” Er hoffe “natürlich, dass beide sehr weit kommen”. Zumindest die Niederlande machten durch den hohen Sieg in Houston einen großen Schritt Richtung K.o.-Runde und auch Curacao besitzt noch Chancen.

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