Robbie als Hauptdarstellerin und Produzentin mit ihrer Firma an Bord

"Ocean's"-Film mit Margot Robbie – Regisseur springt ab

Donnerstag, 05. März 2026 | 06:58 Uhr
Robbie als Hauptdarstellerin und Produzentin mit ihrer Firma an Bord
APA/APA/AFP/KENA BETANCUR
Von: APA/dpa

Die Hollywood-Stars Margot Robbie (35, “Barbie”, “Wuthering Heights”) und Bradley Cooper (51, “A Star Is Born”, “Maestro”) müssen sich einen neuen Regisseur suchen: Lee Isaac Chung (47), der zuletzt bei “Twisters” Regie führte, ist von dem geplanten “Ocean’s”-Projekt abgesprungen. Dies sei eine “einvernehmliche Trennung aufgrund kreativer Differenzen”, teilte das Sprecherteam vom Studio Warner Bros. dem Branchenblatt “Variety” mit.

Robbie ist als Hauptdarstellerin und als Produzentin mit ihrer Firma LuckyChap an Bord. In einer gemeinsamen Mitteilung priesen Warner Bros. und LuckyChap den Regisseur als einzigartiges Talent, mit dem man in der Zukunft gerne zusammenarbeiten würde. Was jetzt genau zum Absprung von Chung führte, wurde nicht bekannt. Für Drehbuch und Regie des Dramas “Minari – Wo wir Wurzeln schlagen” (2021) hatte Chung zwei Oscar-Nominierungen erhalten.

Vorgeschichte der Gangster-Trilogie

Das geplante “Ocean’s”-Projekt soll die Vorgeschichte von Steven Soderberghs bekannter Gangster-Trilogie erzählen. Der Inhalt nach einem Drehbuch von Carrie Solomon ist noch unter Verschluss. Dem “Hollywood Reporter” zufolge soll der Film in den 1960er Jahren in Europa spielen.

Soderbergh hatte als Regisseur von 2001 bis 2007 für seine drei “Ocean’s”-Filme Stars wie George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon und Julia Roberts vor die Kamera geholt. Die Gangster-Komödien drehen sich um Ganoven, die einen großen Diebes-Coup planen. Clooney spielte den Meisterdieb Danny Ocean. 2018 brachte das Studio Warner Bros. mit “Ocean’s 8” eine Folge mit rein weiblicher Starbesetzung um Sandra Bullock und Cate Blanchett in die Kinos.

