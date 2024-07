Olympia-Eröffnungsfeier mit Céline Dion und Lady Gaga

Von: APA/ag./dpa

Mit einem spektakulären Auftritt auf dem Pariser Eiffelturm hat Céline Dion den Abschluss der Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele gebildet. Lady Gaga sang zur Eröffnungsfeier ebenfalls auf Französisch, wenn auch nicht live.

Die kanadische Sängerin Céline Dion performte “L’Hymne à l”amour” der französischen Chanson-Ikone Édith Piaf und brachte das Publikum damit zum Jubeln. Nicht einmal der Pariser Dauerregen konnte der erkrankten Grande Dame bei ihrem bewegenden Auftritt etwas anhaben.

Über eine Einlage der 56 Jahre alten, in Frankreich stark verehrten Sängerin war seit Tagen spekuliert worden. Dion hatte 2022 bekannt gemacht, dass bei ihr das sogenannte Stiff-Person-Syndrom, eine seltene neurologische Erkrankung, diagnostiziert worden sei. Sie sagte danach alle Auftritte ab.

Stimmgewaltig performte die 56-Jährige beim großen Finale der Eröffnungsfeier das über dreiminütige Liebeslied. Es war ein starker Auftritt. Spuren der schweren Erkrankung waren ihr nicht anzumerken.

US-Sängerin Kelly Clarkson, die für den Sender NBC die Zeremonie kommentierte, war von Dions Auftritt sichtlich ergriffen. Das habe ihr die Stimme verschlagen, sagte Clarkson mit Tränen in den Augen. Dion sei einfach unglaublich – sie sei die Goldmedaillen-Gewinnerin als “singende Athletin”.

Der künstlerische Leiter der Eröffnungsfeier, Thomas Jolly, resümierte, dass sie die Eröffnungsshow mit diesem ikonischen Piaf-Lied krönen wollten und Dion dafür die beste Sängerin gewesen sei.

Für Dion war es keine Olympia-Premiere. Im Juli 1996 hatte die Kanadierin mit dem Song “The Power of the Dream” schon bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Sommerspiele in Atlanta (US-Bundesstaat Georgia) mitgewirkt.

Wenige Tage zuvor hatte schon Frankreichs Präsident Emmanuel Macron erklärt, dass er sich über Dion als Stargast bei der Show freuen würde. Nach der Zeremonie dankte er den Beteiligten für eine großartige und magische Show. In 100 Jahren würde man noch darüber reden, schrieb Macron auf der Plattform X. An der spektakulären Feier mit vielfältigen Show-Acts entlang der Wahrzeichen von Paris wirkten zahlreiche Künstlerinnen und Künstler mit, darunter auch Lady Gaga.

Der Auftritt von Superstar Lady Gaga war kurz nach Beginn der Olympia-Eröffnungszeremonie zu sehen. Auf einer goldenen Treppe gab die 38-Jährige “Mon truc en plumes” von Zizi Jeanmaire zum Besten. Mit den Worten “Guten Abend und willkommen in Paris” begann die Sängerin ihre Show. Zu Beginn verdeckten Tänzer das Gesicht von Lady Gaga noch mit rosa Feder-Fächern. Die Kulisse erinnerte an ein Paris wie aus dem Bilderbuch. Der Auftritt fand nach Informationen der deutschen Nachrichtenagentur DPA allerdings nicht live statt. Es war nicht der erste Auftritt der US-Amerikanerin auf Französisch, sie sang bereits in dem Film “A star is born” bereits in der Sprache.

Die Eröffnungsfeier, mit 320.000 Menschen an der Seine, gestaltete sich zu einer knallbunten Show mit Feuerwerk, Laser-Show und spektakulären Bildern entlang der Wahrzeichen von Paris – und sendete auch eine Friedensbotschaft in die Welt.

Zuvor hatten sich die rund 6.800 Athletinnen und Athleten bei einer beeindruckenden Boots-Parade auf der Seine der Weltöffentlichkeit präsentiert. Um 22.54 Uhr erklärte Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron die Spiele für eröffnet.