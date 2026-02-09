Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Opernball-Stargast Sharon Stone in Wien gelandet
Sharon Stone begleitet den "Schaumrollenkönig"

Opernball-Stargast Sharon Stone in Wien gelandet

Montag, 09. Februar 2026 | 10:17 Uhr
Sharon Stone begleitet den \
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/ROBIN L MARSHALL
Von: apa

Sharon Stone, die am 12. Februar mit dem Unternehmer Karl Guschlbauer den Wiener Opernball besuchen wird, ist laut einem Sprecher bereits am Sonntagnachmittag mit etwas Verspätung in der Bundeshauptstadt gelandet. Einquartiert wurde die US-Schauspielerin in einem Luxushotel, über ein Programm in Wien wurde nichts bekannt gegeben.

Das offizielle Programm von Stone startet am Dienstag. Hier lädt “Schaumrollenkönig” Guschlbauer zu einem Empfang und einer Pressekonferenz in seine Firma in St. Willibald. Bevor es mit dem Weltstar am Donnerstag in die Loge geht, gibt es noch ein “privates Abendessen”.

