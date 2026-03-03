Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > ORF zeigt neue “Kommissar Rex”-Episoden ab Mitte April
Die Spürnase Kommissar Rex ist mal wieder gefragt

ORF zeigt neue “Kommissar Rex”-Episoden ab Mitte April

Dienstag, 03. März 2026 | 10:42 Uhr
APA/APA/ORF/Sat.1/Anjeza Cikopano
Schriftgröße

Von: apa

Das Wiedersehen mit der vierbeinigen Spürnase “Kommissar Rex” steht kurz bevor. Der ORF ließ gemeinsam mit Sat.1 sechs neue Episoden in Spielfilmlänge drehen. Sie werden ab Montag, 13. April, stets um 20.15 Uhr auf ORF 1 ausgestrahlt, teilte das öffentlich-rechtliche Medienhaus nun in einer Aussendung mit. 24 Stunden zuvor sind die Folgen mit Maximilian Brückner als Kommissar Max Steiner und Ferdinand Seebacher als Inspektor Felix Burger bereits auf ORF ON abrufbar.

In weiteren Rollen sind etwa Alfred Dorfer als Pathologe Dr. Tom Wippler, Doris Golpashin als Chefin Major Evelyn Leitner und Sophie Borchhardt als Max’ Tochter Anna zu sehen. Ermittelt wird etwa rund um einen gescheiterten Bombenanschlag und einen Todesfall in einem Fiaker. Regie führten Andreas Kopriva und Esther Rauch, die versuchten, auch Wien eine Hauptrolle zuteil werden zu lassen.

