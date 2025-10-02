Oscarpreisträgerin Guðnadóttir: “Gute Musik atmet”

Von: APA/sda

Die isländische Oscarpreisträgerin Hildur Guðnadóttir, die für ihren Soundtrack zu “Joker” ausgezeichnet wurde und mittlerweile zur ersten Garde ihrer Zunft zählt, erhält beim Zurich Film Festival den Lebenswerkpreis. “Für mich geht es beim Komponieren von Filmmusik um Zusammenarbeit und das Erzählen von Geschichten”, räsonierte die in Berlin lebende Tonsetzerin im sda-Gespräch: “Ich liebe es, den emotionalen Kern einer Szene zu finden und ihn in Klänge zu übersetzen.”

“Auf diese Weise kann man auf einer sehr tiefen, oft unbewussten Ebene mit Menschen in Verbindung treten, und das finde ich unglaublich erfüllend”, umriss die 43-Jährige ihre Tätigkeit. Und die setzt sich nicht nur aus der Filmkomposition zusammen, sondern umfasst auch diverse Soloalben, unterschiedlichste Bands und Projekte sowie die Arbeit als Dirigentin.