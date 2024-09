Paenda gewinnt ersten Musikproduzentinnen*preis

Von: apa

Die ehemalige Song-Contest-Starterin Paenda hat den heuer zum ersten Mal vergebenen Musikproduzentinnen*preis des Vereins Musik für Alle (MuFA) erhalten. Die Auszeichnung, die sich explizit an nicht männliche Musikschaffende der österreichischen Musikbranche richtet, ist mit einem Produktionszuschuss von 500 Euro dotiert, wurde am Dienstag mitgeteilt. Über die Teilnahme an einem Dolby Workshop durften sich insgesamt acht Gewinnerinnen freuen.

(S E R V I C E – www.mufa.jetzt)