Popstar Adele startet zehnteilige Konzertserie in München

Von: apa

Die britische Popsängerin Adele stürzt sich am Freitag in eine Konzertserie der Superlative: Von 2. bis 31. August tritt die mehrfache Grammy-Preisträgerin zehn Mal in einer eigens für sie errichteten Open-Air-Arena in München auf. Insgesamt werden dabei 740.000 Fans erwartet, die sich neben Songs wie “Rolling in the Deep” oder “Hello” nicht zuletzt an einer Adele-Erlebniswelt inklusive englischem Pop-Up-Pub, Bühne für Coverbands und diversen Verkaufsständen erfreuen dürfen.

Sie sei keine Künstlerin, die mit jedem Album tourt und habe eigentlich nicht vorgehabt, in nächster Zeit in Europa aufzutreten, hatte ihr Manager vor kurzem erklärt. Das Vorhaben in der Münchner Messestadt habe die Musikerin, deren jüngste Platte “30” vor drei Jahren erschienen ist, allerdings umgestimmt. Und so gibt es nun die ersten Adele-Auftritte in Kontinentaleuropa seit 2016.

Die Größenordnung des Projekts sucht jedenfalls ihresgleichen. Nicht zuletzt mit einer 220 Meter langen Outdoor-Leinwand schielen die Veranstalter auf einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde. Aber natürlich kann man einfach auch den Songs der vielfach ausgezeichneten Sängerin lauschen.