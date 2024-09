Prinz Hisahito in Japan feierte 18. Geburtstag

Von: APA/AFP

In Japan hat Prinz Hisahito, die Nummer zwei in der kaiserlichen Thronfolge, am Freitag seinen 18. Geburtstag gefeiert. Eine offizielle Geburtstagsfeier wird nach Palastangaben zwar frühestens 2025 gefeiert, damit der Prinz vorher in Ruhe seinen Schulabschluss machen kann. Zur Feier des Tages veröffentlichte der Kaiserpalast am Freitag aber ein Video, das Hisahito bei einem Waldspaziergang zeigt.

Der Prinz interessiert sich demnach brennend für die Natur. “Ich hoffe, durch jede einzelne Erfahrung mehr zu lernen, verschiedene Aspekte aufzunehmen und daran zu wachsen”, wurde das Geburtstagskind vom Kaiserpalast zitiert.

Hisahito ist der einzige Sohn von Kronprinz Akishino und Kronprinzessin Kiko. Als einziger Neffe von Kaiser Naruhito steht er nach seinem Vater auf Platz zwei der kaiserlichen Thronfolge, weil nach einem seit 1947 geltenden Gesetz nur Männer den japanischen Thron besteigen dürfen. Die Tochter von Kaiser Naruhito und Kaiserin Masako, die 22-jährige Prinzessin Aiko, kommt daher nicht in Betracht. Auch Hisahitos ältere Schwestern werden übergangen.

Seit Mai berät das Parlament in Tokio über mögliche Lockerungen der strengen Thronfolgeregelung. Laut einer Umfrage der Nachrichtenagentur Kyodo sind 90 Prozent der Japanerinnen und Japaner für eine Frau an der Spitze des Kaiserhauses. Vor allem die regierende Liberaldemokratische Partei (LDP) will jedoch strikt an der patrilinearen Thronfolge festhalten.