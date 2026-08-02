Prinz Louis übt Handstand

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Spaß bei den Spielen: Der britische Prinz William (44) und seine Frau Kate (44) haben mit ihren Kindern George (13), Charlotte (11) und Louis (8) das Sportereignis “Commonwealth Games” in Glasgow besucht.

Bei einem Gespräch am Rande der Spiele kamen laut der Nachrichtenagentur PA auch die sportlichen Ambitionen des jüngsten Sohns des britischen Thronfolgers, Prinz Louis, zur Sprache. “Louis, du perfektionierst deinen Handstand auf Teppichen, oder?”, fragte Prinzessin Kate demnach den Achtjährigen. Naja, antwortete Prinz Louis, eine sei nicht überzeugt von seinem Talent: “Charlotte sagt, ich bin nicht besonders gut.”

Den Angaben zufolge sah sich die Familie unter anderem ein Halbfinale in Netball und einen Bahnrad-Wettbewerb an. An den “Commonwealth Games” nehmen alle vier Jahre Sportlerinnen und Sportler aus den Ländern des Staatenbundes teil.