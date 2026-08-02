Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Prinz William trauert um Nirmal Purja
Prinz William trauert um Bergsteiger Nirmal Purja

Prinz William trauert um Nirmal Purja

Sonntag, 02. August 2026 | 11:07 Uhr
Prinz William trauert um Bergsteiger Nirmal Purja
APA/APA/AFP/POOL/GARETH FULLER
Schriftgröße

Von: importer

Prinz William hat nach dem Tod des Bergsteigers Nirmal Purja seine Trauer zum Ausdruck gebracht. “Es hat mich zutiefst betrübt, vom tragischen Tod von Nirmal Purja und den anderen zu erfahren, die ihr Leben durch die Lawine am Broad Peak verloren haben”, schrieb der britische Thronfolger bei X. “Nims diente mit Auszeichnung bei den britischen Streitkräften, bevor er zu einem der größten Bergsteiger der Welt wurde und nepalesische Alpinisten international bekannt machte.”

Sein unermüdlicher Wille, das scheinbar Unmögliche zu erreichen, gepaart mit seiner Bescheidenheit und Selbstlosigkeit, hätten ihn wahrhaft einzigartig gemacht, so Prinz William am Samstag. “Meine Gedanken sind bei seiner Familie und bei den Familien aller, die gestorben sind.”

Der nepalesisch-stämmige Extremsportler Purja hatte als erster Mensch alle Achttausender innerhalb einer Saison bestiegen. Die Netflix-Produktion “14 Peaks: Nothing is Impossible” hatte sich seiner Leistung gewidmet. Purja und alle Mitglieder seiner Gruppe waren nach einem schweren Lawinenunglück am Donnerstag am Berg Broad Peak in Pakistan ums Leben gekommen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Kein Tofu auf der Alm?
Kommentare
59
Kein Tofu auf der Alm?
Alpenverein macht bittere Entdeckung in Martell
Kommentare
36
Alpenverein macht bittere Entdeckung in Martell
Rund 48.000 Migranten haben Ceuta verlassen
Kommentare
34
Rund 48.000 Migranten haben Ceuta verlassen
Italien setzt Schengen-Abkommen mit Spanien zeitweise aus
Kommentare
27
Italien setzt Schengen-Abkommen mit Spanien zeitweise aus
Starkregen spült Geröll und Schlamm bis zu Biathlonzentrum in Antholz
Kommentare
23
Starkregen spült Geröll und Schlamm bis zu Biathlonzentrum in Antholz
Anzeigen
Der Abfallbegleitschein wird digital
Der Abfallbegleitschein wird digital
Gruppo Santini
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Wandern, Action und Bergerlebnisse für die ganze Familie.
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 