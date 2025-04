Prinzessin Kate macht spirituelle Erfahrungen in der Natur

Von: APA/dpa

Prinzessin Kate empfindet nach eigenen Worten Erfahrungen in der Natur als spirituell. Das sagte die 43-jährige Königin in spe bei einem gemeinsamen Besuch mit Pfadfindern im Nationalpark Lake District im Nordwesten Englands am Dienstag. In einem Video, das auf Social Media verbreitet wurde, ist die Frau von Thronfolger Prinz William (42) beim Spaziergang mit dem obersten Pfadfinder des Landes, Dwayne Fields, zu sehen.

Gefühl des Friedens in geschäftiger Welt

Kate ist Co-Präsidentin der Scouts, wie die Pfadfinder in ihrem Ursprungsland genannt werden. “Ich empfinde es als eine sehr spirituelle und emotional sehr intensive Erfahrung – eine Art Rückbesinnung, schätze ich – an solchen Orten”, antwortet Kate auf Fields’ Frage, wie es ihr in der Natur gehe. Die beiden sind mit jungen Pfadfinderinnen und Pfadfindern am Ufer von Lake Windermere zu sehen, dem größten See in England. Nicht jeder habe dieselbe Beziehung zur Natur, betonte Kate, für sie sei es ein Ort, an dem sie ein Gefühl des Friedens in einer sehr geschäftigen Welt finde.

Kate hatte bereits zum britischen Muttertag Ende März ein Video gepostet, das ihre tiefe Verbundenheit zur Natur unterstrich. Unter anderem war sie dabei zu sehen, wie sie die Hände an einen Baum legte.

Schrittweise Rückkehr in öffentliches Leben

Die Naturverbundenheit hat Kate mit ihrem Schwiegervater König Charles III. (76) gemeinsam. Auch der Monarch hat immer wieder sein tiefes Engagement für den Umweltschutz und seine Liebe zur Natur betont.

Wie Charles hatte auch die Princess of Wales vor gut einem Jahr eine Krebserkrankung öffentlich gemacht. Inzwischen hat sie ihre Chemotherapie abgeschlossen. Die Mutter von Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6) ist seitdem schrittweise wieder ins öffentliche Leben zurückgekehrt.

Die Pfadfinderbewegung wurde von dem britischen Offizier Robert Baden-Powell Anfang des 20. Jahrhunderts gegründet, um den zunehmend vom städtischen Leben geprägten jungen Menschen praktische Erfahrungen in der Natur zu ermöglichen.