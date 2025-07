Rachel Brosnahan erhielt Superman-Rollenangebot auf dem WC

Von: APA/dpa

Das Angebot für ihre Rolle im neuen “Superman”-Film bekam US-Schauspielerin Rachel Brosnahan (“House of Cards”) an einem eher ungünstigen Ort. “Ich war in SoHo, in einer öffentlichen Toilette”, erzählte die 34-Jährige in der “Today Show” beim US-Sender NBC. “Ich hatte mein Telefon in der Hand” – in dem Moment sei auf dem Display der Name von “Superman”-Regisseur James Gunn erschienen.

“Ich dachte: ‘Ich muss da rangehen. Was soll ich tun?” und betete einfach, dass hinter mir keine Toilette gespült wird. Und er sagte: ‘Würdest du gerne Lois Lane sein?'” Nachdem sie “Ja” gesagt habe, habe tatsächlich jemand hinter ihr die WC-Spülung betätigt.

Brosnahan spielt in dem neuen “Superman”-Film, der am heutigen Donnerstag in den Kinos anläuft, Supermans Freundin Lois Lane. David Corenswet ist in dem Film erstmals in der Rolle des Superhelden im blau-roten Kostüm zu sehen, Nicholas Hoult tritt als sein Widersacher Lex Luthor auf.