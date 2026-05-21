Rami Malek feiert Cannes-Debüt

Von: APA/Reuters

Der Oscar-prämierte Schauspieler Rami Malek gab am Mittwoch sein Debüt auf dem roten Teppich der Filmfestspiele von Cannes mit Ira Sachs’ Wettbewerbsfilm “The Man I Love” über das Leben mit HIV/Aids im New York der 1980er-Jahre. “Zum ersten Mal in meinem Leben und in diesem Alter hier dabei zu sein, ist ein außergewöhnlicher Moment, bei dem ich mich zwicken muss”, sagte der 45-Jährige vor der Premiere.

Malek gewann 2019 den Oscar für seine Darstellung von Queen-Frontmann Freddie Mercury in “Bohemian Rhapsody” und wurde 2016 für “Mr. Robot” mit einem Emmy ausgezeichnet. In “The Man I Love” spielt er Jimmy, einen extravaganten Bühnenkünstler, der nach einem Krankenhausaufenthalt aufgrund von Komplikationen im Zusammenhang mit HIV/Aids seine Lebensfreude zurückgewonnen hat.

Regisseur verarbeitete eigene Erinnerungen

Sachs, bekannt für seine intimen, charaktergetriebenen Geschichten über Liebe, Identität und queeres Leben über Jahrzehnte hinweg, sagte, er habe mit dem Film seine eigenen Erinnerungen an seine Zeit in New York einfangen wollen. “Selbst diejenigen, die krank waren oder starben – bis zum Tod war man voller Leben”, erinnerte er sich.

“The Man I Love” ist einer von 22 Filmen, die um die Goldene Palme, den Hauptpreis des Festivals, konkurrieren. Die Verleihung findet am Samstag statt.