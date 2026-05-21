Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Rami Malek feiert Cannes-Debüt
Debüt von Rami Malek am roten Teppich in Cannes

Rami Malek feiert Cannes-Debüt

Donnerstag, 21. Mai 2026 | 09:18 Uhr
Debüt von Rami Malek am roten Teppich in Cannes
APA/APA/AFP/SAMEER AL-DOUMY
Schriftgröße

Von: APA/Reuters

Der Oscar-prämierte Schauspieler Rami Malek gab am Mittwoch sein Debüt auf dem roten Teppich der Filmfestspiele von Cannes mit Ira Sachs’ Wettbewerbsfilm “The Man I Love” über das Leben mit HIV/Aids im New York der 1980er-Jahre. “Zum ersten Mal in meinem Leben und in diesem Alter hier dabei zu sein, ist ein außergewöhnlicher Moment, bei dem ich mich zwicken muss”, sagte der 45-Jährige vor der Premiere.

Malek gewann 2019 den Oscar für seine Darstellung von Queen-Frontmann Freddie Mercury in “Bohemian Rhapsody” und wurde 2016 für “Mr. Robot” mit einem Emmy ausgezeichnet. In “The Man I Love” spielt er Jimmy, einen extravaganten Bühnenkünstler, der nach einem Krankenhausaufenthalt aufgrund von Komplikationen im Zusammenhang mit HIV/Aids seine Lebensfreude zurückgewonnen hat.

Regisseur verarbeitete eigene Erinnerungen

Sachs, bekannt für seine intimen, charaktergetriebenen Geschichten über Liebe, Identität und queeres Leben über Jahrzehnte hinweg, sagte, er habe mit dem Film seine eigenen Erinnerungen an seine Zeit in New York einfangen wollen. “Selbst diejenigen, die krank waren oder starben – bis zum Tod war man voller Leben”, erinnerte er sich.

“The Man I Love” ist einer von 22 Filmen, die um die Goldene Palme, den Hauptpreis des Festivals, konkurrieren. Die Verleihung findet am Samstag statt.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Teurere Öffi-Tarife sorgen für Aufreger
Kommentare
51
Teurere Öffi-Tarife sorgen für Aufreger
Simon Messner reagiert auf die Vorwürfe seines Vaters: “Ich vermisse ihn”
Kommentare
44
Simon Messner reagiert auf die Vorwürfe seines Vaters: “Ich vermisse ihn”
Streit um freien Zugang zum Kalterer See: Aufruf zu “zivilgesellschaftlichem Boykott”
Kommentare
42
Streit um freien Zugang zum Kalterer See: Aufruf zu “zivilgesellschaftlichem Boykott”
Schlag gegen illegalen Abfallhandel: Kompatscher äußert sich zu Ermittlungen
Kommentare
42
Schlag gegen illegalen Abfallhandel: Kompatscher äußert sich zu Ermittlungen
Auch Google Maps warnt vor Brenner-Blockade am 30. Mai
Kommentare
38
Auch Google Maps warnt vor Brenner-Blockade am 30. Mai
Anzeigen
21. Trienter Wirtschaftsfestival
21. Trienter Wirtschaftsfestival
Fünf Tage voller Ideen, Begegnungen und Zukunftsvisionen.
Star Wars: The Mandalorian and Grogu
Star Wars: The Mandalorian and Grogu
Ab 20. Mai im Cineplexx Bozen und Cineplexx Algo
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 