Die Rapperin wird mit 32 zum vierten Mal Mutter

Rap-Superstar Cardi B erneut schwanger

Mittwoch, 17. September 2025 | 17:47 Uhr
Die Rapperin wird mit 32 zum vierten Mal Mutter
APA/APA/AFP/GETTY/DOMINIK BINDL
Von: APA/dpa

Rap-Superstar und Dreifach-Mama Cardi B (32) ist erneut schwanger. “Ich erwarte ein Baby mit meinem Freund Stefon Diggs”, sagte die Musikerin in einem Interview des US-Senders CBS. “Ich freue mich. Ich bin glücklich. Meine Situation fühlt sehr gut an. Ich fühle mich stark, sehr stark, dass ich all diese Arbeit machen kann – und all diese Arbeit machen kann, während ich ein Baby kreiere.”

Die Rapperin bringt gerade ein neues Album heraus und hat für das kommende Frühjahr schon eine Tour angesetzt. Aus ihrer früheren Beziehung mit dem Rapper Offset hat Cardi B bereits drei Kinder. Der Football-Profi Diggs, mit dem die Musikerin seit etwa einem Jahr zusammen ist, hat bereits eine Tochter aus einer früheren Beziehung.

