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Die Schauspielerin ist erneut Mutter geworden

Rebel Wilson und Ehefrau sind wieder Eltern geworden

Dienstag, 05. Mai 2026 | 09:29 Uhr
Die Schauspielerin ist erneut Mutter geworden
APA/APA/AFP/LISA O'CONNOR
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Von: APA/dpa

Die australische Schauspielerin Rebel Wilson und ihre Frau Ramona Agruma sind erneut Eltern geworden. “Wir sind stolz, die Geburt unserer zweiten Tochter Rose Estelle zu verkünden”, schrieb Wilson (46) am Dienstag zu einem gemeinsamen Instagram-Post der beiden. Ein Foto zeigt das schlummernde Mädchen, eingewickelt in ein Tuch und mit einer rosa-blau gestreiften Schleife auf dem Kopf.

“Was für ein wunderbarer Segen, ein weiteres kleines Mädchen zu haben”, so Wilson weiter. “Seit dem 4. Mai sind wir jetzt zu viert!” Wilson und Agruma hießen im November 2022 ihre erste Tochter Royce Lillian auf der Welt willkommen. Das Kind war mit Hilfe einer Leihmutter zur Welt gekommen. “Ramona und ich sind unglaublich dankbar und gesegnet, unsere Familie wachsen zu lassen”, schrieb die Australierin jetzt zur Geburt der zweiten Tochter.

Das Ehepaar hatte im Dezember die Schwangerschaft von Agruma mit einem Video auf Instagram verkündet. Wilson, die mit Komödien wie “Pitch Perfect” oder “Brautalarm” bekannt wurde, und die in Lettland geborene Modedesignerin Ramona Agruma heirateten 2024.

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