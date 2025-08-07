Regisseur Francis Ford Coppola aus Spital entlassen

Von: apa

Der Oscarpreisträger und Regisseur Francis Ford Coppola ist am Donnerstag aus dem Krankenhaus in Rom entlassen worden, in das er vor zwei Tagen eingeliefert worden war. Es gehe ihm “gut”, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person am Donnerstag. Der 86-jährige US-Regisseur von Filmen wie “Der Pate” oder “Apocalypse Now” war am Dienstag in die römische Polikinik Tor Vergata in Rom eingeliefert worden, um sich einem nicht akuten Herzeingriff zu unterziehen.

Coppola hielt sich in Italien auf, um für seinen neuesten Film zu werben, das Science-Fiction-Epos “Megalopolis”, eine 120 Millionen Dollar teure, selbst finanzierte Produktion über das Bestreben eines visionären Architekten, eine futuristische Version von New York City namens “New Rome” in eine utopische Gemeinschaft zu verwandeln.