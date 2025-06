Robbie Williams singt neue FIFA-Hymne

Von: APA/dpa

Der englische Popstar Robbie Williams (51) bringt als Musikbotschafter der FIFA eine neue Hymne für den Fußball-Weltverband heraus. Das Stück mit dem Titel “Desire” sollte bei der Eröffnung der Club-Weltmeisterschaft in Miami erstmals in voller Länge zu hören sein. Beim Auftaktspiel treffen am Samstagabend (Sonntag 02.00 Uhr MESZ) Al Ahly aus Ägypten und Inter Miami CF mit Argentiniens Weltmeister Lionel Messi aufeinander.

Die Hymne werde künftig bei jedem FIFA-Turnier gespielt, wenn die Mannschaften auf den Platz einlaufen, hieß es in einer Mitteilung des Verbands. Der Song, für den Williams die italienische Sängerin Laura Pausini mit ins Boot geholt hat, vereine emotionale Tiefe mit geladener Stadionatmosphäre und fange dabei die Intensität, den Stolz und das Gemeinschaftsgefühl ein, die den Spitzenfußball ausmachten, so die Mitteilung.

“Ich wollte etwas schaffen, das all diese Gefühle einfängt – die Leidenschaft, den Nervenkitzel, den Stolz und diesen einzigartigen Moment kurz bevor es losgeht”, sagte Williams laut Mitteilung. Die Club-WM findet in den USA statt. Das Turnier – mit Österreichs Vizemeister Red Bull Salzburg – erreicht seinen Höhepunkt mit dem Finale am 13. Juli 2025 in East Rutherford. Dort sollen Robbie Williams und Laura Pausini (ebenfalls 51) dann auch gemeinsam live auftreten.