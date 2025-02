Rockband Inhaler öffnet sich auf neuem Album “Open Wide”

Von: APA/dpa

“Verletzlich” sei das Album, sagen Sänger und Gitarrist Eli Hewson und Schlagzeuger Ryan McMahon von Inhaler im dpa-Interview. Es sei mehr als ein Fenster in ihre Seelen, sondern eine 360-Grad-Rundum-Ansicht. Am 7. Februar erscheint “Open Wide”. Es ist das dritte Studioalbum der jungen, irischen Rockband, bestehend aus vier Kindheitsfreunden. Schon in der gleichnamigen Vorab-Single rufen sie die Hörenden dazu auf, sich in ihre ausgestreckten – open wide – Arme zu werfen.

Zusammen mit Gitarrist Josh Jenkinson und Bassist Robert Keating bitten Hewson, Sohn von niemand Geringerem als U2-Sänger Bono, und McMahon nach zwei soliden, gitarrenlastigen Scheiben zum Tanz mit dieser Platte, schlagen geschickt eine Brücke zwischen Pop und Rock. Die Handschrift ihres neuen Produzenten ist unverkennbar: Es ist niemand Geringeres als Kid Harpoon, bekannt durch seine Arbeit an Alben wie “Harry’s House” von Harry Styles und Songs von Florence and the Machine.

Leicht und tiefgründig zugleich

“Es war wie ein Blind Date”, sagt Ryan McMahon, aufregend und ein “großes Wagnis”, aber es habe sich ausgezahlt. Die erste Auskopplung, “Your House”, klingt härter als gewohnt, um dann im ohrwurmtauglichen Refrain für richtig gute Laune zu sorgen. Die Dubliner haben eine neue Leichtigkeit gewonnen, und bleiben doch poetisch und tiefgründig in ihrem Blick auf die Themen des Erwachsenwerdens.

In Songs wie “Eddie in the Darkness”, dem coolen “Billy (yeah yeah yeah)” und der aktuellen Single “A Question of You” geht es um Liebe, schlechte Entscheidungen, Freundschaften. Inhaler blicken auf ihre Heimat Dublin, ihr Umfeld, aber verleugnen die Ereignisse und Entwicklungen in der Welt, die Probleme ihrer Generation, nicht.

Songs gehen ans Herz

“Unsere Musik war schon immer ein Ort der Flucht, aber die Welt zwingt uns derzeit, über sie nachzudenken.” Besonders Songs wie “All I Got Is You”, “X-Ray” und “Little Things” gehen richtig ans Herz. Ihr Debüt “It Won’t Always Be Like This” erreichte 2021 Platz eins im Vereinigten Königreich (UK) und in Irland, “Cuts & Bruises” (2023) führte die irischen Charts an und schaffte Platz 2 in Großbritannien. Inhaler erklimmen unermüdlich die Karriereleiter im Musikbusiness, haben die letzten Jahre auf Welttournee verbracht. Sie spielten neben ihren eigenen Konzerten bereits Gigs im Vorprogramm der Arctic Monkeys, von Pearl Jam, Harry Styles und den Kings of Leon. Am 30. April sind sie im Wiener Gasometer zu erleben.

(S E R V I C E – www.inhaler.band)