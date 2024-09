Roxette-Musical feiert Weltpremiere in Malmö

Von: APA/dpa

Fans der Erfolgsband Roxette können im Süden von Schweden nun ein Musical mit der Musik des Pop-Duos Marie Fredriksson und Per Gessle erleben. “Joyride the Musical” sollte am Freitagabend seine Weltpremiere an der Oper von Malmö feiern, wo es planmäßig noch bis Ende April 2025 zu sehen sein wird.

Die Macher versprechen ein Wohlfühl-Musical und “eine unvergessliche Achterbahnfahrt voller Freude, Humor, spektakulären Performances, fröhlichen Songs und kraftvollen Balladen” – ganz nach dem Geschmack von Roxette also. Das Ganze soll zugleich auch eine Nostalgie-Tour zurück in die Roxette-Zeit und die Mode der 90er Jahre sein.

Die Schwedin Fredriksson und ihr Landsmann Gessle haben als Roxette mit Liedern wie “The Look”, “Listen To Your Heart” und “It Must Have Been Love” seit Mitte der 80er Jahre zahlreiche Welterfolge gefeiert. Fredriksson war am 9. Dezember 2019 im Alter von nur 61 Jahren nach langem Kampf gegen Krebs gestorben. Gessle ist weiterhin musikalisch aktiv und auch an der Entwicklung des Musicals beteiligt gewesen.

In einem Interview des Senders TV4 erzählte der 65-Jährige davon, dass die Handlung auf dem Buch “Got You Back” von Jane Fellon basiere und sich um eine Untreuegeschichte drehe. “Das ist wie ein Dreier auf Distanz”, sagte er. Im Laufe der Jahre seien immer wieder Musicals auf Basis der Roxette-Musik angeboten worden – nun habe man endlich das richtige Drehbuch dafür gefunden. Von der Oper wurde er zudem mit den Worten zitiert: “Mein Bauchgefühl sagt mir, dass Roxettes Lieder perfekt für ein Musical sind!”

Das Musical an sich wird auf Schwedisch sein – die Musik von Roxette aber auf Englisch. Die Premiere ist ausverkauft, ebenso zahlreiche weitere Termine in den kommenden Wochen.