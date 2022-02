Rückerstattung für bereits gekaufte Karten kann ausschließlich online

Bozen – Das Management von OTTO hat sich dazu entschieden, die gesamte Tour 2022 abzusagen. Davon ist leider auch der Termin in Bozen am 15. Mai betroffen. Das Management nimmt in einer Aussendung dazu Stellung und begründet die Absage wie folgt:

“Unter den gegebenen Umständen müssen wir die Tournee „OTTO – Live“ im Jahr 2022 leider ausfallen lassen. Nachdem wir die Tournee bereits von 2021 auf 2022 verschieben mussten, sehen wir uns trotz der aktuellen Lockerungen dazu gezwungen, die rund 86 Shows in insgesamt fünf europäischen Ländern abzusagen.

Die aktuellen Maßnahmen, die unterschiedlichen Verordnungen und Bestimmungen von Europa wie in den Bundesländern, garantieren keine Planungssicherheit, die für die Durchführung einer Tour dieser Größenordnung unverzichtbar wäre. Lachen auf Abstand, Singen mit Masken, Feiern mit angezogener Spaßbremse – das wären gerade für eine OTTO-Show keine guten Voraussetzungen.

Auch eine Verschiebung der Tournee um ein weiteres Jahr ist aus organisatorischen Gründen nicht umsetzbar. Viele Konzerthallen sind für die kommenden Jahre nahezu ausgebucht. Zudem steckt hinter jeder einzelnen Show ein immenser organisatorischer und personeller Aufwand. Besucherinnen und Besucher um ein weiteres Jahr zu vertrösten und dann womöglich enttäuschen zu müssen, erscheint uns unzumutbar.

Aus all diesen Gründen haben wir uns nach sorgfältiger Überlegung und endlosen Diskussionen schweren Herzens dazu entschlossen, alle Shows für 2022 abzusagen.

Es tut uns leid für alle Veranstalterinnen und Veranstalter, für sämtliche Helferinnen und Helfer vor und hinter der Bühne und vor allem für die vielen treuen OTTO Fans. Wir sind untröstlich und möchten zuletzt betonen, dass wir, sobald eine Normalisierung der Lage und Planungssicherheit in Sicht sind, an einer neuen Tournee mit Otto arbeiten werden. Gerade Otto ist es ein großes Anliegen, wieder vor seinen Fans stehen zu können und mit ihnen zu singen, zu lachen und zu feiern. Denn der Applaus und die Nähe zu seinem Publikum sind für Otto das Größte.

Freuen wir uns auf bessere Zeiten, wenn es wieder heißt: OTTO – live!”

Die Rückerstattung für bereits gekaufte Karten kann ab 21. Februar innerhalb Samstag, 16. Juli 2022 ausschließlich online angefordert werden: https://www.rimborso.info/request.php

Informationen unter der Nr. 0473 270256