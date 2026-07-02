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Sadie Sink ärgert sich über Handys im Theaterpublikum

Sadie Sink ärgert sich über Handys im Theaterpublikum

Donnerstag, 02. Juli 2026 | 08:49 Uhr
Sadie Sink ärgert sich über Handys im Theaterpublikum
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/ROGER KISBY
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Von: APA/dpa

US-Schauspielerin Sadie Sink (“Stranger Things”) ärgert sich auf der Theaterbühne über Zuschauer mit Handys. “Ich bin total wütend, wenn ich im Publikum drei iPhones sehe”, sagte die 24-Jährige dem US-Magazin “Nylon”. Sie lenkt eine, dass sie sich selbst früher illegale Videoaufnahmen von Theaterstücken angesehen habe und diese sie “so sehr inspiriert” hätten. Zuletzt trat sie am Londoner West End mit einer Version des Shakespeare-Klassikers “Romeo und Julia” auf.

Direkt nach dem dramatischen Ende des Stücks war Sink erneut stark durch das Publikum irritiert, wie sie erzählte. “Die Lichter gehen aus, und dann sehe ich plötzlich all diese Gesichter im Publikum, weil jeder sein Handy einschaltet”, schildert sie. “Ich denke mir: Leute, wartet doch einmal eine Minute. Genießt den Moment noch einen Moment lang.”

Sie sei dafür, “Theater für alle zugänglich zu machen, damit jeder hineingehen und es sehen kann, auch Menschen aus aller Welt”, so Sink. Sie verstehe also das Interesse an Handyaufnahmen – “aber wartet doch auf die professionell aufgezeichnete Version”. Sink wurde durch ihre Rolle als rothaarige Max in der Netflix-Serie “Stranger Things” bekannt. Sie spielt auch neben Tom Holland und Zendaya im neuen “Spider-Man”-Film mit. “Spider-Man: Brand New Day” kommt am 29. Juli in die österreichischen Kinos.

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