Sänger Nico Santos hat einst “alles verloren”

Von: APA/dpa

Der Sänger Nico Santos (32) hat in einem Interview-Podcast über seine Motivation zum Erfolg gesprochen: “Ich bin unfassbar privilegiert aufgewachsen auf Mallorca. Familie zusammen, Sonne, Strand – alles war wunderschön. Und dann haben wir plötzlich alles verloren – finanziell, die Sicherheit, unser Zuhause”, berichtete der Sänger in der Radio-und Podcast-Show “Music Made in Germany”.

“Da ist in mir ein anderer Nico geboren. Ich habe mir gesagt: Ich gebe alles dafür, dass wir das irgendwann zurückbekommen. Das war so ein bisschen: Ich ziehe jetzt hier raus aus dieser wunderschönen Insel-Idylle, um meinen Traum zu verfolgen und damit es uns wieder besser geht”, sagte Santos weiter.

Auf seinem jüngsten Album “Santos” singt er erstmals auf Deutsch. “Ich habe immer davon geträumt, ein deutsches Album zu machen – ein Album, das zeigt, wer ich bin”, sagte er im Podcast. In den Liedtexten verarbeitet er auch prägende Erlebnisse aus seiner Jugend: “Und das habe ich so noch nie öffentlich erzählt.”