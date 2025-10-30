Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Sänger Nico Santos hat einst “alles verloren”
Nico Santos zog aus, um seinen Traum zu erfüllen

Sänger Nico Santos hat einst “alles verloren”

Donnerstag, 30. Oktober 2025 | 13:00 Uhr
Nico Santos zog aus, um seinen Traum zu erfüllen
APA/APA/dpa/Joerg Carstensen
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Der Sänger Nico Santos (32) hat in einem Interview-Podcast über seine Motivation zum Erfolg gesprochen: “Ich bin unfassbar privilegiert aufgewachsen auf Mallorca. Familie zusammen, Sonne, Strand – alles war wunderschön. Und dann haben wir plötzlich alles verloren – finanziell, die Sicherheit, unser Zuhause”, berichtete der Sänger in der Radio-und Podcast-Show “Music Made in Germany”.

“Da ist in mir ein anderer Nico geboren. Ich habe mir gesagt: Ich gebe alles dafür, dass wir das irgendwann zurückbekommen. Das war so ein bisschen: Ich ziehe jetzt hier raus aus dieser wunderschönen Insel-Idylle, um meinen Traum zu verfolgen und damit es uns wieder besser geht”, sagte Santos weiter.

Auf seinem jüngsten Album “Santos” singt er erstmals auf Deutsch. “Ich habe immer davon geträumt, ein deutsches Album zu machen – ein Album, das zeigt, wer ich bin”, sagte er im Podcast. In den Liedtexten verarbeitet er auch prägende Erlebnisse aus seiner Jugend: “Und das habe ich so noch nie öffentlich erzählt.”

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Bürgermeister bekommen höhere Amtsentschädigung
Kommentare
52
Bürgermeister bekommen höhere Amtsentschädigung
Galateo versteht keinen Spaß und verklagt Kolumnisten
Kommentare
39
Galateo versteht keinen Spaß und verklagt Kolumnisten
Südtiroler wünschen sich mehr Polizeipräsenz
Kommentare
27
Südtiroler wünschen sich mehr Polizeipräsenz
21.000 Euro für neue Strafzettelblöcke und Software
Kommentare
27
21.000 Euro für neue Strafzettelblöcke und Software
Tiefgarage im Naturpark?
Kommentare
26
Tiefgarage im Naturpark?
Anzeigen
Die versteckte Gefahr
Die versteckte Gefahr
Wie analoge Schwachstellen digitale Datenrisiken schaffen
Nachhaltige Handwerkkunst trägt das Südtirol-Label
Nachhaltige Handwerkkunst trägt das Südtirol-Label
Sichtbares Engagement für nächste Generationen
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 