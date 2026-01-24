Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > San Marino kürt seinen ESC-Vertreter unter 40 Kandidaten
Achille Lauro bewirbt sich nicht zum ersten Mal

San Marino kürt seinen ESC-Vertreter unter 40 Kandidaten

Samstag, 24. Januar 2026 | 10:36 Uhr
Achille Lauro bewirbt sich nicht zum ersten Mal
APA/APA/AFP/MARCO BERTORELLO
Schriftgröße

Von: apa

Am 6. März findet das Finale des San Marino Song Contests statt. Bei der dreitägigen Veranstaltung mit zwei Halbfinalen und dem Finale im Teatro Nuovo di Dogana in San Marino wird der Künstler gekürt, die den Kleinstaat bei dem Eurovision Song Contest im Mai in Wien vertreten wird. An jeder der beiden Halbfinalrunden, die live auf San Marino RTV übertragen werden, nehmen jeweils 20 Kandidaten teil. Durch den Abend führt die italienische Starmoderatorin Simona Ventura.

Mehr als 800 Künstlerinnen und Künstler aus 40 Ländern haben sich für die Castings des “Dreaming San Marino Song Contest” angemeldet. Dieser stellt die erste Etappe auf dem Weg zum Finale des Wettbewerbs dar. Die Herkunftsländer der Künstler sind äußerst vielfältig: von Afghanistan bis Kasachstan, von Thailand bis zur Elfenbeinküste, über Bahrain und Mexiko. Außerdem gibt es eine starke Beteiligung aus dem Balkan- und dem Mittelmeerraum.

Im Laufe der Jahre hat es der Wettbewerb verstanden, Nachwuchskünstler zu internationalen Repräsentanten der Republik San Marino zu machen. Die letzte Casting-Phase in diesem Jahr findet nächste Woche – vom 27. bis 31. Jänner – statt. Am großen Finale am 6. März werden zehn Nachwuchsfinalisten sowie zehn etablierte Künstler teilnehmen. An den jüngsten Ausgaben des San Marino Song Contest beteiligten sich unter anderem bekannte italienische Sänger und ESC-“Veteranen” wie Achille Lauro und Gabry Ponte.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
“Albtraum in Südtirol droht wahr zu werden”
Kommentare
142
“Albtraum in Südtirol droht wahr zu werden”
Bettenstopp: Handwerker wollen Verlängerung
Kommentare
59
Bettenstopp: Handwerker wollen Verlängerung
Trump reklamiert dauerhaften Zugang zu Grönland
Kommentare
46
Trump reklamiert dauerhaften Zugang zu Grönland
Alarmierend: Lust auf Messer und Macheten steigt
Kommentare
26
Alarmierend: Lust auf Messer und Macheten steigt
Nächster Dolomitenort geht gegen Foto-Touris vor
Kommentare
24
Nächster Dolomitenort geht gegen Foto-Touris vor
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 