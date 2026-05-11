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Bullock ist ab September in "Practical Magic 2" zu sehen

Sandra Bullock postete zum Muttertag: “Ich war so eine Göre”

Montag, 11. Mai 2026 | 11:09 Uhr
Bullock ist ab September in \
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/GABE GINSBERG
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Von: APA/dpa

Hollywoodstar Sandra Bullock (61) hat am Muttertag auf Instagram mehrere Familienfotos geteilt und allen Müttern – “egal, wie sie dazu wurden” – alles Gute gewünscht. Eines zeigt die Schauspielerin mit ihren Adoptivkindern Louis und Laila, ein anderes stammt aus ihrer eigenen Kindheit. Darauf ist ihre deutsche Mutter Helga mit den kleinen Töchtern Sandra und Gesine im Schnee zu sehen. “Mom und Omi, danke, dass ihr es mir beigebracht habt. Wir vermissen euch”, schrieb Bullock.

“Ich war so eine Göre”, setzte sie entschuldigend dazu. Bullock wurde in den USA geboren, wuchs als Tochter einer deutschen Opernsängerin und eines Gesangslehrers, der in Bayern als US-Soldat stationiert war, aber zunächst in Nürnberg auf. Später wurde sie als Schauspielerin weltberühmt. Auf der Oscar-Bühne 2010, wo sie den Preis als beste Hauptdarstellerin für ihre Rolle in “Blind Side” entgegennahm, sprach Bullock ihrer zehn Jahre zuvor an Krebs gestorbenen Mutter Helga Dank aus. Sie habe ihre beiden Töchter – Sandra und ihre sechs Jahre jüngere Schwester Gesine – zu Pflichtbewusstsein und Toleranz erzogen.

Zweifache Adoptivmutter

Bullock hatte 2010 mit 45 Jahren den damals drei Monate alten Louis adoptiert, 2015 wurde sie Adoptivmutter der zweijährigen Laila. Beide Kinder kommen aus New Orleans im US-Bundesstaat Louisiana.

An der Seite von Nicole Kidman ist Bullock ab September in der schwarzhumorigen Komödie “Practical Magic 2” im Kino zu sehen. Wie in dem Originalfilm “Practical Magic” (1998) mit dem deutschen Titel “Zauberhafte Schwestern” spielen die beiden Hollywoodstars die Schwestern Sally (Bullock) und Gillian (Kidman) Owens aus einem alten Hexengeschlecht.

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