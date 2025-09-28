Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Schauspieler Führmann lobt Frauen in seinem Leben
Der Schauspieler mit seiner Frau

Schauspieler Führmann lobt Frauen in seinem Leben

Sonntag, 28. September 2025 | 15:29 Uhr
APA/APA/AFP/ANGELA WEISS
Von: APA/dpa

Schauspieler Moritz Führmann zeigt sich dankbar für die Frauen in seinem Leben. “Ich hatte das große Glück, dass meine Mutter Feministin ist und sich auch in Gruppen organisiert hat”, sagte der 47-Jährige im Interview mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). “Sie ist einfach eine tolle Frau, die meine Vorstellungen geprägt hat, die nachher auch mein Leben bestimmt haben.

“Dafür sei er sehr dankbar “und auch dafür, dass meine Kinder so eine tolle Mutter in ihrem Leben haben”. Verheiratet ist Führmann mit Schauspielerin und Ex-“Tatort”-Kommissarin Anna Schudt. Sie haben zwei Söhne. Für die beiden setzt sich Führmann auch mit Geschlechtsbildern und Männlichkeit auseinander. “Bei denen ist es wichtig, dass man ihnen als moderner Feminist eine gleichberechtigte Sicht mitgeben kann”, sagte Führmann.

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

