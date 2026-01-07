Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Schauspieler Samuel Koch wurde Vater
Bei Sturm "Sturm der Liebe" kennengelernt

Schauspieler Samuel Koch wurde Vater

Mittwoch, 07. Januar 2026 | 18:27 Uhr
Bei Sturm \
APA/APA/AFP/JOHN MACDOUGALL
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Schauspieler Samuel Koch ist zum ersten Mal Vater geworden. Schon kurz vor den Weihnachtsfeiertagen brachte seine Frau Sarah in München den gemeinsamen Sohn zur Welt, wie das Paar über ihre Medienagentur mitteilte. “Wir sind nun ganz offiziell Mama und Papa. Die erste Rolle – ganz ohne Casting – die nicht wir ausfüllen, sondern die uns schon jetzt gänzlich ausfüllt”, schrieben die frischgebackenen Eltern.

Ihrem Sohn gaben Sarah und Samuel Koch den Namen Romeo Casper – der erste Name in Anlehnung an den bekannten Shakespeare-Charakter, der zweite an einen der drei Weisen aus der christlichen Weihnachtsgeschichte, hieß es von der Medienagentur. Sie würden sich freuen, “wenn die Privatsphäre unseres süßen Sohnes bewahrt bleibt”, schrieb das Paar. Samuel und Sarah Koch lernten sich am Set der ARD-Serie “Sturm der Liebe” kennen und sind seit 2016 verheiratet. Die Schwangerschaft hatte das Paar bereits im November öffentlich gemacht.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Immer mehr Autos ohne technische Inspektion auf den Straßen
Kommentare
83
Immer mehr Autos ohne technische Inspektion auf den Straßen
Gemeinde räumt Versäumnisse nach Feuer in Crans-Montana ein
Kommentare
62
Gemeinde räumt Versäumnisse nach Feuer in Crans-Montana ein
Keine U-Haft für Barbetreiber nach Schweizer Brandinferno
Kommentare
59
Keine U-Haft für Barbetreiber nach Schweizer Brandinferno
Immer dreistere Fälle von Diebstahl in Bozen
Kommentare
48
Immer dreistere Fälle von Diebstahl in Bozen
Sternsinger im Vinschgau trotz Eiseskälte unterwegs
Kommentare
34
Sternsinger im Vinschgau trotz Eiseskälte unterwegs
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 